Могло переломить ход войны: ветеран о наступлении ВСУ на фоне отключения Starlink

Контрнаступательные действия Сил обороны Украины на фоне блокировки у россиян Starlink могли бы быть значительно более масштабными, если бы не проблемы с мобилизацией. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Это реально обрушило россиянам управление и связь настолько, что мы себе здесь плохо представляем. Там реально хаос и бардак в управлении войсками такого масштаба, что если бы в момент, когда мы это им обрушили, если бы у нас в резерве стояло хотя бы один-два корпуса наших, то мы бы сейчас говорили не о 9 км, не об осторожном продвижении, сейчас был момент, когда реально можно было обрушить им фронт. Сейчас был тот момент, когда реально мог быть большой прорыв, могло быть освобождение очень значительных территорий, могло бы, но нам физически некем это сделать", - сказал Дикий.

Он добавил, что реализация этого преимущества позволила бы Украине переломить ход войны. Вместо этого, по словам эксперта, Силы обороны используют ее только для прекращения любых наступательных действий врага.

"Мы действительно улучшаем свое положение, мы сдвигаем их тактически. Мы сейчас срезаем все выступы, которые они сделали в глубину нашей территории. Да, это все очень позитивные вещи, но на самом деле мы фактически разменяем на такие тактические успехи ситуацию, которая потом не повторится. Это уникальная ситуация, когда у них именно за один раз обрушилась связь и управление. И мы вынуждены это использовать на тактическом уровне вместо стратегического прорыва, вместо стратегического обрушения их обороны", - добавил ветеран АТО.

По словам эксперта, РФ нужно время для того, чтобы наладить связь на фронте. И до того момента они не способны организовать те наступательные действия, которые они планировали на весну 2026 года.

Аналитик отметил, что в течение весны россияне, скорее всего, смогут найти "адекватное решение" на замену Starlink. Однако на полное выстраивание системы связи и управления врагу может потребоваться от 6 до 8 месяцев. Дикий пояснил:

"Это не означает, что все 6-8 месяцев будет такой прекрасный для нас и реально смертельный для них хаос, как сейчас. Но для того, чтобы наступать, нужен совершенно другой уровень координации и управления. Тот, который у них был на Starlink, а это реально где-то полгода на восстановление. То есть здесь большой их наступательной кампании пока ждать не приходится. А вот насколько мы этим воспользуемся, насколько мы используем потенциал этого. Ну, возвращаемся к предыдущему. Зависит от того, а сколько у нас будет людей, чтобы это использовать".

Наступление Сил обороны: что известно

Ранее издание The Telegraph, комментируя контрнаступательные действия Сил обороны, отметило, что почти 90% российских подразделений потеряли связь после блокировки Starlink. Кроме того, аналитики отмечают, что российские солдаты пострадали и от ограничения работы Telegram, который используют войска РФ.

Между тем исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что на фоне блокировки Starlink, Силы обороны Украины проводят зачистку в серой зоне. Он также отметил, что наступление РФ весной зависит от того, насколько быстро россиянам удастся восстановить свои возможности.

