В 2025 году в Украине резко возросло количество жертв среди гражданских: Guardian раскрыл цифры

Увеличение количества жертв свидетельствует об усилении военных ударов РФ.

Количество жертв среди гражданских в Украине в результате российских атак выросло на 26% в 2025 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на глобальную группу по мониторингу конфликтов.

Отмечается, что в результате российских атак в 2025 году погибло 2248 гражданских лиц. Еще 12 493 получили ранения. Также выросло среднее количество жертв в результате одной атаки РФ. Эти цифры свидетельствуют об усилении российских атак на города и инфраструктуру Украины.

"В среднем во время каждого удара погибло или было ранено 4,8 гражданских лиц, что на 33% больше, чем в 2024 году, а худшее нападение произошло в Днепре 24 июня. Российские ракеты попали в пассажирский поезд, жилые дома и школы, в результате чего погибло 21 человек и 314 были ранены, среди них 38 детей", – пишет издание.

В течение 2025 года почти каждую ночь по всей Украине происходили ракетные и дронные атаки. Они оставили миллионы людей с ограниченным доступом или без доступа к электроэнергии, отоплению и воде. Всего 805 беспилотников и 13 ракет были нацелены на Украину в ночь на 9 сентября, что стало крупнейшим воздушным налетом, зафиксированным во время войны. Журналисты утверждают, что реальное количество жертв может быть больше. Поскольку аналитики опираются на официальные данные из СМИ.

Как отметил Иэн Овертон, исполнительный директор AOAV, эти цифры свидетельствуют о том, что "Украина вписывается в более широкий контекст нарушения сдержанности, которое сейчас наблюдается во многих войнах". Тогда как уважение к принципу соразмерности в войне "нарушено".

Издание отмечает, что преднамеренные атаки на гражданское население и инфраструктуру, которые превышают прямое военное преимущество, являются военным преступлением. Однако такой принцип соразмерности нарушается во многих конфликтах, включая Газу, Судан и Конго, а не только Украину.

"Мы наблюдали, как эта эрозия разворачивалась на протяжении многих лет, от Хомса до Алеппо, Мариуполя и Газы. То, что сейчас кажется другим, – это ощущение, что больше не существует действующего международного порядка, основанного на правилах, способного привлечь виновных к ответственности", – заявил Овертон.

В то же время аналитики отмечают, что общее количество жертв среди гражданских в мире уменьшилось на 26% по сравнению с годом ранее. Причиной является перемирие в Секторе Газа. Аналитики отмечают, что в 2024 году Израиль опередил Россию по количеству убитых и раненых гражданских в результате "взрывного насилия".

Российские атаки: важные новости

С начала 2026 года РФ нанесла ряд атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения. В частности, в конце января враг нанес удар по частным домам в Запорожье. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще один был госпитализирован.

Во время массированной атаки врага в ночь на 24 января погиб 1 человек в Киеве. Еще как минимум четверо людей в столице получили ранения. Также ранения получили люди из других регионов страны.

