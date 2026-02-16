В Украине резко подорожал чеснок и не только: как изменились цены на овощи за неделю

Огурцы дорожают уже несколько недель подряд.

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе в основном росли. Так, килограмм чеснока подорожал с 60-125 до 115-125 гривень.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что в сторону повышения расширился и диапазон цен на огурцы – с 140-170 до 140-180 грн/кг. В то же время стоимость помидоров осталась стабильной – 130-140 грн/кг.

Среди овощей борщевого набора несколько подорожала морковь – с 9-13 до 9-15 грн/кг, а стоимость свеклы, наоборот, уменьшилась – с 7-10 до 7-9 грн/кг. Килограмм картофеля стоит сейчас в пределах 10-14 гривень, как и за неделю до этого.

В то же время существенно подешевел зеленый лук. Сейчас цена на него колеблется в диапазоне 250-280 грн/кг, тогда как за неделю до этого им торговали по 340-360 грн/кг.

В фруктовом сегменте цены практически не изменились. Незначительное удешевление с 60-170 до 60-165 грн/кг коснулось винограда. Еще один фрукт, который подешевел – и более ощутимо – хурма. Нижняя планка цен на нее опустилась с 95-105 до 65-105 грн/кг.

За неделю до этого в Украине росли цены на пекинскую капусту, свеклу и перец. А стоимость огурцов из-за нехватки поставок из Турции увеличилась на 20 гривень.

В конце недели отечественные тепличные комбинаты начали массово реализовывать собственные огурцы, но они дороже турецких овощей за счет более высоких затрат на производство и более высокого качества.

