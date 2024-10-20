В проекте участвуют знаменитые актёры Генри Кавилл и Марк Хэмилл.

На выставке CitizenCon разработчики из студии Cloud Imperium Games, создатели Star Citizen, поделились свежими подробностями о сюжетной кампании Squadron 42.

Во время презентации был показан часовой пролог игры, демонстрирующий первую главу в впечатляющем исполнении. В прологе представлено космическое сражение, которое знакомит игроков со вселенной игры. В катсценах задействованы известные актёры: Генри Кавилл, Гэри Олдман и Марк Стронг.

Презентация не обошлась без технических трудностей: во время живого показа игра дважды зависала. Второй сбой комично объяснили проблемами с компьютером, а не с самой игрой.

Видео дня

После демонстрации Крис Робертс снова вышел на сцену, чтобы подчеркнуть, что команда уверена в релизе в 2026 году и что игра предложит 30-40 часов игрового процесса.

Squadron 42 была анонсирована 10 октября 2012 года вместе со Star Citizen и запуском краудфандинговой кампании. По официальным данным, на сегодняшний день проекты собрали около 729 миллионов долларов.

Известно, что Cloud Imperium Games не всегда придерживается заявленных сроков релиза, поэтому остаётся увидеть, удастся ли им выпустить игру вовремя. Ранее на этой неделе Insider Gaming сообщила о проблемах, с которыми столкнулась студия в разработке. Том Хендерсон разузнал, что студия уже потратила почти все 700 миллионов, собраные с донатов.

Что такое Squadron 42

Squadron 42 - это одиночная сюжетная кампания во вселенной Star Citizen, разрабатываемая студией Cloud Imperium Games. Игрокам предстоит стать частью элитного подразделения флота Объединённой Земной Империи и участвовать в масштабных космических сражениях. Игра обещает глубокий сюжет, высокое качество графики и участие звёзд кино.

Проект использует передовые технологии захвата движения и лицевой анимации для создания реалистичных персонажей и кинематографичных сцен. Star Citizen известна своим масштабом и рекордными сборами на краудфандинговых платформах, что свидетельствует о высоком интересе со стороны игровой аудитории.

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