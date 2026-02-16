'ПриватБанк' повысил курс евро: свежий курс валют на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 16 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 43,29 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,69 гривни, а евро - по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

НБУ установил на понедельник, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,85 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,80 гривни за евро.

