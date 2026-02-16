При покупке стиральной машинки важно обращать внимание на авторитет ее производителя.

При покупке новой стиральной машины надежность – один из ключевых факторов. Эти устройства ежедневно выполняют большую нагрузку в быту, и хотя мы уже писали, что делать, чтобы стиральная машина служила долго, лучше изначально вложиться в модель, рассчитанную на долгий срок службы.

Если вы не знаете, с чего начать выбор, известный журнал "BGR" определил, какие стиральные машины сейчас самые надежные по данным Союза потребителей США.

Сперва мы представим бренды премиальной техники с самыми высокими показателями по всем критериям, включая цену, затем рассмотрим более бюджетные, но не менее качественные модели и в конце – лучшую стиральную машинку по соотношению цены и качества.

Рейтинг стиральных машин по надежности – премиальный сегмент

Рейтинг надежности брендов основан на результатах опроса почти 65 000 участников, поделившихся опытом эксплуатации около 75 000 стиральных машин, приобретенных в период с 2014 по 2024 год.

Оценка рассчитывалась исходя из вероятности поломки или возникновения неисправностей в течение пяти лет.

Speed Queen

Американский производитель Speed Queen занимает второе место по надежности среди фронтальных моделей, но превосходит всех в категории машин с активатором (вертикальным барабаном).

При этом в онлайн-опросе, какая стиральная машина лучше, отзывы владельцев Speed Queen оказались в среднем самыми высокими.

Компания заявляет, что ее техника рассчитана примерно на 25 лет эксплуатации, и отзывы пользователей подтверждают ее долговечность.

Лучшая модель бренда – Speed Queen TC5003WN. Впрочем, несмотря на отличные показатели надежности, она уступает конкурентам по энергоэффективности и уровню шума.

Miele

Немецкая компания Miele представлена только в категории компактных машин, но демонстрирует выдающиеся результаты. Она занимает второе место по надежности уже среди компактных машин и первое – по удовлетворенности владельцев в той же категории.

Пользователи отмечают исключительную долговечность техники Miele; встречаются отзывы об эксплуатации без ремонта на протяжении почти 30 лет.

Лидирующие модели – Miele WXF660WCS, WXI860WCS и WXR860. Компактные размеры означают меньшую вместимость и более длительные циклы стирки, а также более высокую цену, однако по уровню надежности они считаются одними из лучших на рынке.

Asko

Скандинавский бренд Asko замыкает список люксовых производителей, заняв пятое место по надежности среди компактных моделей. При этом уровень удовлетворенности владельцев стиралок Asko выше, чем у некоторых более известных конкурентов.

Лучшая модель – Asko W4114CW. Она получила высокие оценки за качество стирки и эффективность, но уступает по показателям деликатности и вибрации. Бренд относится к премиальному сегменту, что отражается в цене.

Какие стиральные машины сейчас самые надежные в бюджетном сегменте

Теперь обратимся к более сбалансированным брендам, отличающимся приемлемой ценой продукции и хорошими оценками пользователей.

Electrolux

Шведская компания Electrolux занимает третье место по надежности среди фронтальных и компактных моделей. При этом уровень удовлетворенности владельцев остается средним.

Модель Electrolux ELFW4222AW (компактная) получила статус Green Choice благодаря высоким показателям качества стирки и экономности. Ее также высоко оценило издание в разделе Wirecutter, отметив эффективность удаления пятен и сравнительно большую вместимость для компактного класса.

Samsung

Хотя именно модели от Samsung нередко позиционируются как самые надежные стиральные машины в Украине, отзывы американских потребителей оказались не столь однозначными.

Компания заняла третье место среди машин с активатором и четвертое – среди компактных моделей. В остальных категориях оценки были ниже пороговых значений.

Лучшая модель бренда – фронтальная Samsung Bespoke WF90F53ADS, получившая высокие баллы за качество стирки и водоэффективность, несмотря на смешанные отзывы пользователей.

Hotpoint

Американский бренд Hotpoint занял четвертое место по надежности в категории машин с активаторами.

Однако уровень удовлетворенности владельцев оказался довольно низким, что объясняется бюджетным сегментом и базовым функционалом.

Модель Hotpoint HTW265ASWWW получила достойные оценки за энерго- и водоэффективность, однако пользователи отмечают высокий уровень шума.

Какая стиральная машина лучше из недорогих – абсолютный лидер

Южнокорейская компания LG признана самым надежным брендом стиральных машин. Это единственный производитель в списке, получивший высокие оценки надежности во всех четырех категориях.

LG заняла первое место среди фронтальных, вертикальных (HE) и компактных моделей, и второе – среди машин с активатором. Показатели удовлетворенности владельцев также высоки.

Лучшие модели бренда – фронтальные LG WM4000HWA, LG Signature WM9900HSA и LG WM3400CW. Модель WM4000HWA получила статус Green Choice за высокую эффективность стирки, энергосбережение и экономию воды.

В рейтингах Союза потребителей машины LG занимают ведущие позиции практически во всех категориях. И хотя в других видах техники еще можно спорить, что лучше, LG или Samsung – стиральная машина в этом сопоставлении однозначно более качественная у LG.

