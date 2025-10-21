Издание PC Gamer представило топ-100 лучших игр для ПК всех времен. В создании списка принимали участие более 30 журналистов и редакторов, которые несколько месяцев обсуждали номинантов и составляли топ.
Сначала команда PC Gamer отобрала 300 игр, после чего оценивала их по трем критериям: качество, значимость для индустрии и уникальность. В рейтинг включалась только одна часть серии, если остальные не отличались достаточно сильно.
На первом месте оказалась Baldur's Gate 3 от Larian Studios, которую редакция назвала лучшей фэнтезийной RPG всех времен. Второе место досталось Disco Elysium - The Final Cut, а замкнула тройку Dwarf Fortress.
Топ-100 лучших ПК-игр по версии PC Gamer
- Baldur's Gate 3
- Disco Elysium - The Final Cut
- Dwarf Fortress
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Crusader Kings III
- Stardew Valley
- Пещеры Куда
- Балатро
- Кольцо Элдена
- Red Dead Redemption 2
- Doom (1993)
- XCOM 2
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Baldur's Gate 2: Enhanced Edition
- Half-Life 2
- Sekiro: Shadows Die Twice
- RimWorld
- Prey
- Thief Gold
- Minecraft
- Planescape: Torment
- Divinity: Original Sin 2
- Undertale
- Dark Souls Remastered
- Dishonored 2
- Deus Ex
- Helldivers 2
- Nine Sols
- Пентимент
- Fallout: New Vegas
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version
- Возвращение Обры Динн
- Portal 2
- Аида
- Spelunky
- Max Payne
- Hitman: World of Assassination
- Slay the Spire
- Охота: Showdown 1896
- Pillars of Eternity 2: Deadfire
- Полый рыцарь
- Космическая программа Кербал
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- Into the Breach
- СТРАФТАТ
- Wildermyth
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
- Persona 5 Royal
- Sid Meier's Alpha Centauri
- Dragon Age: Origins
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
- Paper's Please
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- The Case of the Golden Idol
- System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
- NieR: Automata
- S.T.A.L.K.E.R: Зов Припяти - Улучшенное издание
- Удовлетворительно
- Arma 3
- Якудза 0
- Star Wars: Рыцари Старой Республики 2
- Garry's Mod
- Diablo II
- Counter-Strike 2
- Mass Effect Legendary Edition
- Deep Rock Galactic
- Resident Evil 2 (ремейк)
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Splinter Cell: Chaos Theory
- Alan Wake 2
- Выжившие вампиры
- FTL: Faster Than Light
- Cyberpunk 2077
- Monster Hunter: Мир
- Alien: Изоляция
- What Remains of Edith Finch
- Total War: Warhammer III
- Культ ягненка
- Стелларис
- Голубой принц
- Clair Obscur: Экспедиция 33
- Эхо Поинт Нова
- Halo: The Master Chief Collection
- Слава Богу, ты здесь!
- Rocket League
- Subnautica
- The Sims 4
- Пик
- Team Fortress 2
- Microsoft Flight Simulator
- Смертельная компания
- Hotline Miami
- Метафора: ReFantazio
- Сумерки
- Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut
- Dave the Diver
- Against The Storm
- Cities: Skylines
- Unavowed
Ранее мы рассказывали, что журналисты выбрали лучшие игровые ремейки всех времен. Лидирует обновленная версия Resident Evil 2.