PC Gamer составили топ-100 лучших игр последних лет / Фото - Larian Studios

Издание PC Gamer представило топ-100 лучших игр для ПК всех времен. В создании списка принимали участие более 30 журналистов и редакторов, которые несколько месяцев обсуждали номинантов и составляли топ.

Сначала команда PC Gamer отобрала 300 игр, после чего оценивала их по трем критериям: качество, значимость для индустрии и уникальность. В рейтинг включалась только одна часть серии, если остальные не отличались достаточно сильно.

На первом месте оказалась Baldur's Gate 3 от Larian Studios, которую редакция назвала лучшей фэнтезийной RPG всех времен. Второе место досталось Disco Elysium - The Final Cut, а замкнула тройку Dwarf Fortress.

Топ-100 лучших ПК-игр по версии PC Gamer

  1. Baldur's Gate 3
  2. Disco Elysium - The Final Cut
  3. Dwarf Fortress
  4. The Witcher 3: Wild Hunt
  5. Crusader Kings III
  6. Stardew Valley
  7. Пещеры Куда
  8. Балатро
  9. Кольцо Элдена
  10. Red Dead Redemption 2
  11. Doom (1993)
  12. XCOM 2
  13. Kingdom Come: Deliverance 2
  14. Baldur's Gate 2: Enhanced Edition
  15. Half-Life 2
  16. Sekiro: Shadows Die Twice
  17. RimWorld
  18. Prey
  19. Thief Gold
  20. Minecraft
  21. Planescape: Torment
  22. Divinity: Original Sin 2
  23. Undertale
  24. Dark Souls Remastered
  25. Dishonored 2
  26. Deus Ex
  27. Helldivers 2
  28. Nine Sols
  29. Пентимент
  30. Fallout: New Vegas
  31. Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Master Collection Version
  32. Возвращение Обры Динн
  33. Portal 2
  34. Аида
  35. Spelunky
  36. Max Payne
  37. Hitman: World of Assassination
  38. Slay the Spire
  39. Охота: Showdown 1896
  40. Pillars of Eternity 2: Deadfire
  41. Полый рыцарь
  42. Космическая программа Кербал
  43. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
  44. Into the Breach
  45. СТРАФТАТ
  46. Wildermyth
  47. Vampire: The Masquerade - Bloodlines
  48. Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
  49. Persona 5 Royal
  50. Sid Meier's Alpha Centauri
  51. Dragon Age: Origins
  52. Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
  53. Paper's Please
  54. The Elder Scrolls III: Morrowind
  55. The Case of the Golden Idol
  56. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
  57. NieR: Automata
  58. S.T.A.L.K.E.R: Зов Припяти - Улучшенное издание
  59. Удовлетворительно
  60. Arma 3
  61. Якудза 0
  62. Star Wars: Рыцари Старой Республики 2
  63. Garry's Mod
  64. Diablo II
  65. Counter-Strike 2
  66. Mass Effect Legendary Edition
  67. Deep Rock Galactic
  68. Resident Evil 2 (ремейк)
  69. Grand Theft Auto V Enhanced
  70. Splinter Cell: Chaos Theory
  71. Alan Wake 2
  72. Выжившие вампиры
  73. FTL: Faster Than Light
  74. Cyberpunk 2077
  75. Monster Hunter: Мир
  76. Alien: Изоляция
  77. What Remains of Edith Finch
  78. Total War: Warhammer III
  79. Культ ягненка
  80. Стелларис
  81. Голубой принц
  82. Clair Obscur: Экспедиция 33
  83. Эхо Поинт Нова
  84. Halo: The Master Chief Collection
  85. Слава Богу, ты здесь!
  86. Rocket League
  87. Subnautica
  88. The Sims 4
  89. Пик
  90. Team Fortress 2
  91. Microsoft Flight Simulator
  92. Смертельная компания
  93. Hotline Miami
  94. Метафора: ReFantazio
  95. Сумерки
  96. Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut
  97. Dave the Diver
  98. Against The Storm
  99. Cities: Skylines
  100. Unavowed

Ранее мы рассказывали, что журналисты выбрали лучшие игровые ремейки всех времен. Лидирует обновленная версия Resident Evil 2.

