Больше всего номинаций у Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance 2.

На дворе начало октября, и некоторые уже начинают готовиться к итогам года. Например, организаторы престижной премии Golden Joystick Awards запустили среди пользователей голосование за лучшие игры 2025-го.

Оставить свой голос может любой желающий по ссылке – ответы принимаются вплоть до 31 октября. Номинантов на "Абсолютную игру года" представят 3 ноября, тогда же откроется голосование. Подведение итогов состоится 20 ноября.

Во многих номинациях схлестнулись настоящие хиты 2025 года. Больше всего номинаций у Clair Obscur: Expedition 33, которая претендует на шесть наград, включая "саундтрек года". Следом идут Death Stranding 2, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance 2 с четырьмя номинациями каждая.

Видео дня

Номинация "Игра года" представлена для ПК и консолей отдельно.

Лучшая игра года на ПК

Hollow Knight: Silksong

The Alters

Kingdom Come: Deliverance II

Peak

Abiotic Factor

Dune: Awakening

Лучшая игра года на консолях

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yotei

Death Stranding 2: On the Beach

Sonic Racing: CrossWorlds

Mario Kart World

Не легче будет выбрать и самую ожидаемую игру. В подборке есть "Ведьмак 4", GTA 6, Resident Evil Requiem и Intergalactic: The Heretic Prophet.

По данным Metacritic, самой высокооцененным игровым релизом 2025 года является Hades 2 со средним баллом 94 из 100. За ним идут Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince и Hollow Knight: Silksong.

УНИАН рассказывал, что геймеры проявляют очень большой интерес к Resident Evil Requiem. Новая часть хоррор-серии была добавлена в список желаемого более двух миллионов раз на всех платформах.

Вас также могут заинтересовать новости: