На дворе начало октября, и некоторые уже начинают готовиться к итогам года. Например, организаторы престижной премии Golden Joystick Awards запустили среди пользователей голосование за лучшие игры 2025-го.
Оставить свой голос может любой желающий по ссылке – ответы принимаются вплоть до 31 октября. Номинантов на "Абсолютную игру года" представят 3 ноября, тогда же откроется голосование. Подведение итогов состоится 20 ноября.
Во многих номинациях схлестнулись настоящие хиты 2025 года. Больше всего номинаций у Clair Obscur: Expedition 33, которая претендует на шесть наград, включая "саундтрек года". Следом идут Death Stranding 2, Ghost of Yotei и Kingdom Come: Deliverance 2 с четырьмя номинациями каждая.
Номинация "Игра года" представлена для ПК и консолей отдельно.
Лучшая игра года на ПК
- Hollow Knight: Silksong
- The Alters
- Kingdom Come: Deliverance II
- Peak
- Abiotic Factor
- Dune: Awakening
Лучшая игра года на консолях
- Donkey Kong Bananza
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Mario Kart World
Не легче будет выбрать и самую ожидаемую игру. В подборке есть "Ведьмак 4", GTA 6, Resident Evil Requiem и Intergalactic: The Heretic Prophet.
По данным Metacritic, самой высокооцененным игровым релизом 2025 года является Hades 2 со средним баллом 94 из 100. За ним идут Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince и Hollow Knight: Silksong.
УНИАН рассказывал, что геймеры проявляют очень большой интерес к Resident Evil Requiem. Новая часть хоррор-серии была добавлена в список желаемого более двух миллионов раз на всех платформах.