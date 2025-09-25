Многие считают, что продолжение Hades получилось в разы круче оригинала, которая стала "Игрой года" в 2020-м.

Вчера журналисты поделились обзорами Hades 2. Продолжение знаменитого "рогалика" в настоящее время не только превзошло по оценкам предшественника, но и стало самой высокооцененной новинкой 2025 года (среди оригинальных игр), обратили внимание в GamesRadar.

Средний балл игры на Metacritic составил 94 из 100, опередив предыдущего лидера Clair Obscur: Expedition 33 на 1 балл. Третье место поделили Blue Prince и Hollow Knight: Silksong с 92 баллами, четвертое – Split Fiction и Donkey Kong Bananza (по 91 баллу).

Обновленные версии Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Breath of the Wild для Nintendo Switch 2 занимают два первых места соответственно, но в гонке за звание GOTY-2025 они, разумеется, участвовать не будут.

Обозреватели смело называют Hades 2 лучшим представителем жанра за последние несколько лет, хваля каждый аспект – от арт-стиля и музыки до глубокого и вариативного геймплей. Некоторые поигравшие заявляют, что разработчикам удалось во всем превзойти первую часть.

Hades 2 была в раннем доступе почти полтора года, но он заканчивается уже сегодня. Полноценный релиз состоится 25 сентября на ПК и Nintendo Switch в 19:00 по Киеву. На других платформах она, вероятно, появится только в 2026-м.

В украинском регионе Steam цена на игру одна из самых низких и составляет всего 460 грн. При этом разработчики уже подтвердили, что не будут повышать цену после полноценного релиза. Официальная украинская локализация прилагается.

Сюжет Hades 2 основан на древнегреческой мифологии. Главной героиней стала Мелиноя, сестра Загрея, протагониста первой части. Она охотится на титана Кроноса, а в ходе своего путешествия встречает различных богов, которые ей помогают.

Ранее Supergiant Games объявила, что в релизной версии 1.0 "рогалик" получит систему достижений и настоящую концовку, которая завершит историю Мелинои.

