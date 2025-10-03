'Новая эра хорроров': игроки проявили очень большой интерес к Resident Evil Requiem

Новая часть хоррор-франшизы была добавлена в список желаемого более двух миллионов раз на всех платформах.

Capcom поделилась новым достижением Resident Evil Requiem: девятая часть хоррор-серии была добавлена в список желаемого более двух миллионов раз на всех платформах.

Компания поблагодарила фанатов за интерес и назвала игру "новой эрой в жанре хорроров на выживание".

Особенно заметен результат на ПК-площадке Steam, где доступен публичный рейтинг по количеству добавлений в списки "желаемого". В нем Requiem занимает 11-е место, обгоняя ряд других крупных релизов.

Первый миллион "вишлистов" Resident Evil Requiem набрала еще летом – всего за две с половиной недели после анонса, что говорит о стабильном интересе к тайтлу.

Напомним, релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

События Requiem разворачиваются спустя 7 лет после финала Resident Evil Village и через три десятилетия после того, как Раккун-Сити был стерт с лица земли в результате ядерного удара. Новая часть впервые с Resident Evil 6 продолжает общую сюжетную линию.

Создавать атмосферу страха будут с помощью новой главной героини, Грэйс Эшкрофт, "замкнутом" и "пугливом" агенте ФБР. Она, обещают Capcom, будет пугаться точно так же, как игроки, и по мере прохождения игры будет учиться преодолевать свои страхи. По атмосфере проект ближе всего к Resident Evil 7 и даже к P.T. Хидео Кодзимы, пишут журналисты.

