Применять ИИ-технологии в творческих вопросах легендарный геймдизайнер не собирается.

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима поделился своими мыслями по поводу искусственного интеллекта и его использовании при разработке игр. В интервью WIRED создатель MGS и Death Stranding заявил, что рассматривает ИИ скорее как друга, а не средство для творчества.

По словам Кодзимы, многие коллеги используют искусственный интеллект для генерации идей, но тут он и сам справляется. Хидео не намерен полагаться на генеративные модели для творческой части процесса.

Вместо этого геймдизайнер собирается использовать ИИ-технологии для автоматизации рутинных и однообразных задач:

"Я бы руководил творческой частью, а он [ИИ] отвечал за рутину. Это повышает эффективность. Это совместная работа, а не простое использование", – заявил он.

Кодзима убежден: если овладеть нейросетями, то разработка видеоигр станет существенно дешевле, а их создание будет занимать в разы меньше времени. Все это станет явью, когда человек перестанет видеть в нейросети своего конкурента.

Хотя геймдизайнер положительно относится к применению ИИ в создании игр, похоже, что в Kojima Productions нейросети пока не играют значительной роли. По крайней мере, Кодзима не привел конкретных примеров их использования.

Напомним, в конце 2024 года Google представила нейросеть, которая может генерировать видеоигры. Результаты уже крутые, но пока с кучей артефактов и "галлюцинаций".

УНИАН рассказывал, что в новой игре от создателей The Last of Us диалоги будет писать нейросеть. Глава студии Нил Дракманн ранее высказывался в поддержку искусственного интеллекта в геймдеве.

