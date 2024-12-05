Результаты уже крутые, но пока с кучей артефактов и "галлюцинаций".

DeepMind, научно-исследовательская лаборатория Google по искусственному интеллекту, представила модель Genie 2, способную создавать прототипы 3D-игр. Оригинальная Genie была выпущена в феврале и могла генерировать двухмерные миры.

Для работы новой модели достаточно "скормить" всего один концепт-арт, пишет TechCrunch. Нейросеть сама декодирует картинку на составляющие, анимирует персонажа и имитирует освещение, физику, отражения, поведение "NPC".

Результаты уже крутые: многие примеры работы Genie 2 выглядят как сцены из ААА-тайтлов. Скорее всего, это связано с тем, что Google обучала модель на данных из популярных видеоигр, включая No Man’s Sky и Valheim. Впрочем, DeepMind, как и многие лаборатории ИИ, не раскрывает много подробностей о своих методах получения данных по причинам конкуренции.

На данный момент Genie 2 способна создавать 3D-миры продолжительностью до минуты, при этом все продемонстрированные примеры от Google длятся от 10 до 20 секунд. Без артефактов и "галлюцинаций" тоже не обошлось.

Пока неизвестно, когда Genie 2 появится в общем доступе. Авторы продолжают работу над проектом, и надеются в недалеком будущем увидеть его реальным инструментом для разработчиков.

Творческие люди же могут испытывать смешанные чувства – особенно те, кто работает в индустрии видеоигр. Недавнее расследование Wired показало, что крупные игроки на рынке, такие как Activision Blizzard, которая уволила десятки художников, начали использовать ИИ в создании контента для своих игр.

Тем не менее, Google вкладывает все больше ресурсов в свои исследования, которые обещают стать "the next big thing" в области ИИ. Ранее поисковый гигант представил универсального ИИ-геймера для прохождения любых игр.

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