Для картины всё ещё не нашли режиссёра.

Sony собирается начать съёмки фильма по Horizon Zero Dawn в 2026 году, но до этого студии предстоит решить одну ключевую проблему - у проекта до сих пор нет режиссёра.

По данным The Game Post, у фильма уже готов сценарий, а сама Sony нацеливается на релиз в 2027 году. Но без режиссёра дело не сдвинется с мёртвой точки, ведь именно от него зависит подбор актёров и общий тон истории Элой.

Ранее Sony планировала сериал по Horizon Zero Dawn совместно с Netflix, однако от идеи отказались после обвинений в адрес шоураннера Стива Блэкмана в буллинге и токсичном поведении.

Фанаты предлагают на пост режиссёра постановщиков вроде Нила Бломкампа ("Район №9") или Гарета Эдвардса ("Изгой-один", "Создатель") - режиссёров, которые умеют работать с масштабом и технологиями.

Это будет очередная попытка Playstation Productions закрепиться в кино после Uncharted, Gran Turismo и Until Dawn. На ТВ у компании всё идёт куда успешнее - The Last of Us стал хитом.

Ранее мы рассказывали, что китайский гигант Tencent изменил стиль своего клона Horizon после иска от Sony. Изменения появились уже спустя несколько дней после претензии Sony.

