Кроме того, также в работе лента по Helldivers 2.

Playstation совместно с Columbia Pictures готовит экранизации игр Horizon Zero Dawn и Helldivers 2.

Об этом компания заявила на своей конференции на CES 2025. Анонс представил со сцены глава Playstation Productions Асад Кизильбаш:

"Только представьте: любимая история Элой в ярком мире далекого будущего, наполненном гигантскими машинами, впервые представлена на большом экране."

Ранее Playstation уже работала с Columbia Pictures над фильмом по Uncharted с Томом Холландом.

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Кроме того, также был анонсирован фильм по Helldivers 2, однако к этой ленте Columbia Pictures уже не причастна. Над фильмом работают Sony Productions и Sony Pictures.

Обе картины находятся на ранних стадия разработки, и, разумеется, никаких рамок выхода пока что нет.

Ранее мы рассказывали, что генеральный директор Playstation уверен, что Uncharted навсегда изменила индустрию. Якобы после выхода серии от Naughty Dog, все игровые компании пытались приблизиться к заданой студией планке качества.

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