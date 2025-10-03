Предзагрузка будет открываться за пять дней до релиза через зашифрованную сборку.

Epic Games Store реализовал возможность предзагрузки игр – базовую фичу, которая давно стала стандартом для цифровых площадок. Теперь владельцы предзаказанных игр смогут скачивать их дистрибутивы за пять дней до релиза, чтобы начать играть сразу после выхода.

Сообщение о введении востребованной функции появилось на форуме Epic Games Store еще 30 сентября, но на него обратили внимание только сейчас.

Сроки начала предзагрузки определяют сами разработчики игр. Открыть ее можно не более чем за пять дней до релиза игры, но минимальный промежуток между релизом и началом загрузки не регламентирован.

На внедрение этой функции у Epic Games Store ушло почти семь лет. Магазин заработал в декабре 2018 года, и до недавнего времени скачать игру в EGS можно было лишь после ее официального выхода.

Epic Games долгое время делала ставку на щедрые еженедельные раздачи бесплатных игр и эксклюзивные релизы по типу Alan Wake II, инвестируя в них огромные средства. Однако спустя годы работы этой стратегии компания, вероятно, готова переключить внимание на развитие самой платформы и ее функциональности.

В EGS прямо сейчас проходит раздача двух игр: кооперативной "выживалки" от первого лица Nightingale и экшен-платформера Gravity Circuit в стиле игр 80-х.

Меж тем Steam делился статистикой, какая ПК-сборка самая популярная у игроков. На первое место среди видеокарт вырвалась мобильная RTX 4060, процессоры AMD и Windows 11 тоже набирают популярность.

