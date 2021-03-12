Аж за душу берет. Почему Demon's Souls остается главным эксклюзивом PlayStation 5

Ремейк культовой игры, испытавшей на прочность не одно поколение геймеров, вышел четыре месяца назад. И вот спустя 147 часов и 8 прохождений мы хотим рассказать, что особенного в Demon’s Souls, и почему за душами демонов должен отправиться каждый, у кого есть PS5.

Оригинальная Demon’s Souls от студии FromSoftware вышла в 2009 году. Это было три консольных поколения назад, когда геймеры во всю играли в GTA IV и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Но даже в те далекие времена Demon’s Souls сильно отличалась от мейнстримных проектов. Впрочем, "хардкорщики" оценили ее сложность, и вскоре "Демоны" обрели культовый статус, положив начало целому жанру Soulslike-игр.

Время шло, студия FromSoftware продолжала развивать свои идеи в серии Dark Souls, Bloodborne и Sekiro. Вокруг этих игр сформировалось большое сообщество. Но только самые отчаянные решались покупать подержанную старушку PS3, где были заперты оригинальные "Демоны".

И вот спустя 11 лет Sony решила не просто выпустить ремейк Demon’s Souls, а сделать его стартовым эксклюзивом PlayStation 5. Возможно, из-за запуска нового поколения к самой игре было приковано меньше внимания, чем она того заслуживает. А ведь это первоклассный ремейк, способный подарить много часов увлекательного геймплея и детского восторга от неизведанного. Но не буду забегать наперед.

Старикам тут не место

Я прошел ремейк 8 раз. Всего потратил в игре 147 часов, выбил платину, погиб 574 раза и уничтожил в сумме 227 демонов. После с удовольствием отправился в Bloodborne, а на очереди еще Dark Souls 3. А ведь раньше я не любил жанр Soulslike. Именно "Демоны" стали для меня идеальной точкой входа.

А вот ветеранам Bloodborne и серии Dark Souls эта игра может показаться простой. И правда, здесь не так много боссов, к тому же сражаться с ними достаточно легко. Но в Demon’s Souls важней не цель, а путь. Победить грозного демона не сложно, намного труднее добраться до него живым. Здесь многоуровневые локации, кишащие врагами – чуть зазеваешься и отправляйся в самое начало – ведь промежуточных обелисков для сохранения нет. Это, кстати тоже бесит фанатов следующих игр от FromSoftware. Но в этом и заключается суть "Демонов". Для этого вам дают возможность брать с собой много лечебной травы, ведь у вас не будет промежуточных костров, как в Dark Souls, где можно пополнить фляги с эстусом.

Но все, что раздражало поклонников новых игр FromSoftware, включая механику тенденций мира, меня привело в дикий восторг. Именно поэтому я считаю, что в ремейк стоит играть только новичкам, не знакомым с другими играми студии.

Добро пожаловать в Болетарию

Действия игры разворачиваются в королевстве Болетария. Когда-то давно король Аллант использовал ритуал призыва душ, чем пробудил Старейшего – могучего древнего демона. С его появлением Болетарию окутал густой туман, который отрезал королевство от остального мира.

Вы попадаете сюда в роли рыцаря, мага или любого другого воина из восьми доступных классов. Правда первый же демон вас сразу убивает, и ваша душа попадает в храм Нексус. Отсюда нет другого выхода, кроме как одолеть сильнейших демонов во всех пяти локациях Болетарии, и усыпить Старейшего.

В целом сюжет довольно прост. У вас есть Нексус – это такой хаб, как Сон охотника в Bloodborne или Храм Огня в Dark Souls 3. Сюда вы будете возвращаться, чтоб прокачать персонажа, улучшить оружие и открыть новые заклинания. Здесь же есть пять обелисков, которые телепортируют вас в пять разных локаций королевства. Все локации имеют уникальные особенности. К примеру, в Святилище бурь, сражаясь со скелетами, нужно постоянно уворачиваться от шипов летающих скатов. А в Долине скверны придется пробираться через отвратительное болото, которое замедляет и отравляет героя пока кругом бродят мерзкие прокаженные.

Но все эти трудности пробуждают азарт и бросают вызов. Ведь концепция игры подкупает своей простотой: вот тебе меч, дойди до босса и одолей его. Не можешь? Вернись к предыдущему обелиску и повтори путь снова. И так каждый раз пока не запомнишь все опасные места, ловушки и движения противников.

Вообще таким отрицательным подкреплением игра здорово учит быть терпеливым и хорошо вознаграждает за успехи. Чего только стоит механика тенденций мира. Ее суть такова: чем хуже ты играешь, тем тебе сложнее. А чем лучше играешь – тем легче. Работает это так: у вашего персонажа есть два состояния – телесная форма и форма души. В первом случае у вас будет полная полоска здоровья, а во втором только половина. Так вот, если умереть в телесной форме на одной из локаций Болетарии, то тенденция этого мира станет темнее. Если умереть так несколько раз, то она станет чисто черной. При этом враги получат больше здоровья, будут бить сильнее, а на локации появятся черные фантомы – довольно сильные и сложные соперники. Если же ваша тенденция будет чисто светлой, то у врагов будет меньше здоровья и они будут немного слабее. Неплохо мотивирует действовать осторожно. В свое первое прохождение, я по глупости зачернил тенденцию мира с подземными шахтами. Ох, как сложно было потом бороться с Огненным Соглядатаем – боссом данной локации.

Но механика тенденций мира все же куда глубже, чем может показаться. При чисто белой тенденции у на локации открываются новые области, которые можно исследовать – обычно там ценный лут или дополнительные соперники. А при чисто черной – появляются первобытные демоны. Их души нужны для прокачки некоторых мечей. Ну разве это не крутая механика?! И это я еще не сказал про тенденцию персонажа, где при чисто черной открывается дополнительный квест, а при чисто белой – дается ценное кольцо.

Еще больше неочевидного

Помните, как в детстве играя в игры, вы находили какой-то секрет и радовались его открытию? Такие же эмоции вам может подарить и Demon’s Souls. К примеру, на одной из локаций в замке Болетарии есть небольшая темница. Если отыскать ключ, то вы сможете выпустить оттуда рыцаря, который потом поможет в бою с боссом. Или же можно найти ведьму – она за души демонов будет обучать дополнительным заклинаниям. Но чтобы отыскать ее, нужно стать в определенном месте в нужной одежде – тогда вас примут за своего и опустят мост.

Правда с местными персонажами всегда нужно держать ухо востро. Вот принесешь одному его драгоценную катану, а он на тебя накинется. Или спасешь другого из клетки, так тот потом придет в Нексус и после каждого уничтоженного босса будет убивать по одному персонажу.

А еще ведь есть секретные стены. Стукнешь по такой – она исчезнет, открыв путь к какому-нибудь ценному луту. Ну и как не упомянуть новую закрытую дверь в ремейке, над разгадкой тайны которой бился весь интернет.

Живой онлайн

Как и в других играх FromSoftware, здесь можно играть по сети. Вы можете вторгаться в мир чужого игрока, чтобы его одолеть или наоборот помочь пройти локацию. Вас тоже могут посещать гости, как прошенные, так и незваные. Сам процесс мне здесь больше понравился чем в Bloodborne. В последнем, к примеру, чтобы призвать другого игрока, нужно от стартового фонаря добежать до следующего и зажечь его – только тогда появится возможность позвонить в колокол. В Demon’s Souls вы используете камень для вторжения в чужие миры там, где вам удобно.

Единственное, что нужно учитывать – ваш уровень должен не сильно отличаться от уровня игрока, к которому вы хотите вторгнуться. Поэтому больше всего людей в сети можно встретить на первых двух прохождениях.

Не так страшен черт, как его малюют

Как я уже упомянул выше, большинство боссов в Demon’s Souls не настолько сложные, как может показаться на первый взгляд. У многих из них есть свои слабые стороны, а к некоторым нужно искать особый подход. Так сражение с Богом драконов представляет скорее пазл, чем бой. Ведь вам нужно, избегая его атак, активировать баллисты, наносящие большой урон.

Но есть и более серьезные противники. Одни из таких Людоеды. Это две больших горгульи, с которыми придется сражаться на узком мосту над пропастью. Однако самый сложный соперник – это другой игрок. Он и выступает боссом в последней локации Башни Латрии. Скажу честно, далеко не всегда удавалось победить его с первого раза.

Эксклюзив нового поколения

Это может прозвучать странно, но именно ремейк игры 11-летней давности сейчас лучше всего раскрывает новое поколение консолей. Графика в Demon’s Souls одно загляденье, хоть и без трассировки лучей. Но разве вам, как игроку не все равно, с помощью каких технологий разработчики создавали освещение и отражения? А здесь они выполнены на высочайшем уровне.

Загрузки в "Демонах" действительно быстрые. Из дашборда консоли в локацию с помощью игровой карточки можно попасть за 2 секунды. Если же включите игру традиционным способом, то придется еще посмотреть на логотипы студий. А вот загрузки между локациями практически не ощущаются.

Звук здесь тоже очень объемный и качественный. Вы будете вздрагивать от рева драконов и топота гигантских прокаженных или ежиться от мерзких хрипов уродливых созданий в Башне Латрии.

Эта игра дарит массу самых разных эмоций, и она определенно понравится даже тем, кто раньше не любил Soulslike – проверено на себе. Единственно, чего не хватает реймеку Demon’s Souls – так это продолжения или хотя бы DLC с разрушенным, шестым обелиском.

Оценка УНИАН: 10

Сергей Коршунов

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