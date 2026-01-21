Ubisoft отменила разработку шести игр, включая ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Также семь игр, которые находятся в разработке, были отложены.

Ubisoft объявила о "масштабной перестройке" компании, в результате которой ее творческие подразделения будут разделены на пять отдельных подразделений, а часть проектов была отменена. В частности, "под нож" попал долгожданный ремейк Prince of Persia: Sands of Time, пишет Video Games Chronicle.

В Ubisoft заверили, что реорганизация рабочего процесса призвана помочь вернуть французскому издателю "свое творческое лидерство". Представители компании заверили, что теперь требования к качеству выпускаемых игр стали значительно выше.

"Ubisoft провела тщательный анализ своего контента в декабре и январе. Это привело к стратегическому решению переориентировать свой портфель, перераспределить ресурсы и полностью пересмотреть свой план действий на следующие три года", - сказано в заявлении компании.

В связи с этим семь игр, которые находятся в разработке, были отложены. Компания не стала раскрывать, какие именно игры были отложены, но подтвердила, что среди них есть одна, выпуск которой был запланирован до апреля 2026 года, но теперь она будет выпущена до апреля 2027 года.

Также представители Ubisoft заявили, что выход шести игр был отменен, так как они "не соответствовали новым требованиям издателя". В частности, издатель отказался от выпуска ремейка Prince of Persia: Sands of Time, который анонсировали в 2020 году.

Кроме того, в Ubisoft сообщили, что в рамках реорганизации были закрыты студии в Галифаксе и Стокгольме. Компания заявила, что рассмотрит возможность продажи других "активов", но не предоставила никаких конкретных деталей.

Отмечается, что новая операционная модель Ubisoft будет построена вокруг нескольких независимых креативных студий, первой из которых является Vantage Studios. Она будет курировать франшизы Rainbow Six, Assassin’s Creed и Far Cry.

По Far Cry снимают сериал - что известно

Ранее Ubisoft официально объявила, что по Far Cry снимают сериал. Проектом займется Ноа Хоули, создатель сериалов "Фарго" и "Легион".

Известно, что шоу будет в формате антологии, где каждый сезон получит собственный сеттинг, новый каст и отдельную историю. К проекту присоединился Роб Макэлхенни, известный по "В Филадельфии всегда солнечно", и при этом он не только продюсирует сериал, но и сыграет в нем одну из ролей.

