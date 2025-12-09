Одна модель попроще, а вторая продвинутей.

Компания Google решила зайти на рынок умных очков сразу с двух направлений - более простым вариантом без экранов и продвинутой моделью с AR-дисплеями.

Первая версия появится уже в 2026 году и, по словам журналистов, которые видели прототипы, по ощущениям почти не отличается от обычных очков в вопросах веса и удобства ношения.

Эта модель создаётся вместе с Samsung, Warby Parker и Gentle Monster. Здесь нет экранов, зато есть микрофоны, динамики и камеры. Вся работа идёт вокруг голосового ассистента Gemini, он подсказывает маршрут, распознаёт объекты, переводит речь в реальном времени и может накладывать субтитры.

Обработка данных лежит на телефоне, поэтому очки и получились такими лёгкими. Также есть и камера, готовые фотографии появляются уже на телефоне или часах.

Для разработки вторых очков под кодовым названием Project Aura Google сотрудничает с Xreal и делает полноценные очки с дисплеями внутри линз. На закрытом показе компания демонстрировала два варианта: с одним экраном в правой линзе и бинокулярный, где дисплеи есть сразу перед обоими глазами.

Такая версия уже поддерживает дополненную реальность с подсказками в Google Maps, встречи в Google Meet, разные приложения и работу с жестами. Система построена на Android XR, а сами очки можно подключать к ноутбуку и использовать как AR-пространство.

Модель без дисплеев должна выйти в 2026 году, а вот Project Aura пока остаётся без даты релиза. Цены тоже держат в секрете.

Ранее мы рассказывали, что Meta перенесла релиз своих "умных" очков. По данным издания, устройство выйдет в 2027 году.

