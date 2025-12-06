По данным издания, очки выйдут в 2027 году.

Meta перенесла выпуск своих умных очков дополненной реальности на 2027 год, хотя изначально планировала вывести устройство на рынок во второй половине 2026-го. Об этом стало известно из внутренних документов, которые изучил Business Insider.

Издание уточняет, что гарнитура разрабатывается под кодовым названием Phoenix, ранее внутри компании её называли Puffin.

По информации журналистов, очки будут довольно лёгкими - весом менее 110 граммов. Однако достигается это тем, что батарея и процессор находятся отдельно от самой конструкции.

Ранее технический директор Meta Эндрю Босворт подтверждал The Verge факт разработки гарнитуры смешанной реальности в форм-факторе очков.

Напомним, что у компании уже есть линейка умных очков со встроенной камерой, сделанная совместно с Ray-Ban. Первая версия устройства вышла в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что в сети всплыли засекреченные исследования Meta о том, как социальные сети влияют на людей. В 2020 году специалисты Meta выяснили, что без Facebook и Instagram люди чувствуют себя лучше, но публиковать данные исследования не стала.

