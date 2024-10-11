Уязвимости "нулевого дня" подвержены 64 чипсета, включая популярные Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 865.

Эксперты Threat Analysis Group Google заявили, что в процессорах производства Qualcomm обнаружили уязвимость "нулевого дня". Это дало возможность специалистам сразу несколькими методами удаленно взломать устройства под управлением Android на платформах Snapdragon.

Как передает TechCrunch, в список затронутых процессоров вошли 64 модели. Там можно найти некоторые из наиболее популярных процессоров компании, такие как Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 865. То есть теоретически под угрозой сотни миллионов устройств по всему миру.

В данном случае усугубляет ситуацию то, что уязвимости подвержены не только процессоры, но и модемы и прочие решения Qualcomm.

Видео дня

При этом деталей о том, сколько людей пострадало от уязвимости, в чем именно она заключается и кто стал ее жертвой, пока нет. В ближайшее время Amnesty International Security Lab опубликует исследование уязвимости, и тогда мы получим детали.

Чипмейкер Qualcomm подтвердил уязвимость и отметил, что патч для решения этой проблемы уже был разослан производителям. Но пройдет какое-то время, прежде чем производители выпустят обновления безопасности, да и то каких-то старых моделей это может и не коснуться.

Как сообщал УНИАН, пиратству на Android, похоже, пришел конец. Новая утилита блокирует платные приложения, если они были установленны не из Play Market. Блокировку можно временно избежать, не обновляя ОС. Но этот шаг чреват уязвимостью системы.

По сообщениям инсайдеров, оба процессора нового поколения, Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, окажутся намного дороже своих предшественников. Это приведет к подорожанию Android-флагманов, поскольку производители обычно перекладывают дополнительные издержки на потребителя.

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