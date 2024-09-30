Все дело в процессорах нового поколения от Qualcomm и MediaTek, которые перейдут на 3-нм техпроцесс TSMC.

На рынке Android-устройств грядут перемены, и, к сожалению, они могут ударить по кошельку пользователей. Согласно последним данным, оба процессора нового поколения, Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, окажутся намного дороже своих предшественников.

Как пишет портал GizmoChina, цены вырастут примерно на 20% относительно текущего поколения. Qualcomm якобы намерена продавать свою новинку за 190 долларов (~8000 грн). Чип MediaTek будет дешевле – около 155 долларов (~600 грн).

Это не первый раз, когда в интернете появляется информация о подорожании мобильных процессоров следующего поколения. Известно, что оба чипа будут основаны на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения и принесут заметное улучшение показателей энергопотребления и производительности.

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Повышение цен на процессоры, как ожидается, приведет к подорожанию вообще всех Android-флагманов, поскольку производители обычно перекладывают дополнительные издержки на потребителя. Хотя компании также могут сэкономить на других компонентах, чтобы удержать конкурентный прайс.

Смартфоны, которые будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, включают серии Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13, а также топовые Vivo и Oppo. Пока неизвестно, какие грядущие устройства будут оснащены новым чипом MediaTek.

Уже подтверждено, что Xiaomi 15 первыми на рынке получит Snapdragon 8 Gen 4. Китайский бренд сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon на борту. После нее этим правом могут воспользоваться OnePlus и iQOO.

Как сообщал УНИАН, еще не анонсированный Galaxy S25 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 4 обошел по производительности iPhone 16 Pro на A18 Pro. А прирост быстродействия относительно Galaxy S24 Ultra еще заметнее.

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