'Пиратить' на Android больше нельзя – новая функция блокирует сторонние приложения

Одним из ключевых преимуществ Android по сравнению с iOS всегда была возможность беспроблемной установки софта в обход Play Market, в том числе взломанных игр.

Несколько недель назад появилась информация о том, что на Android скоро выйдет новая утилита API Google Play Integrity, способная блокировать платные приложения, если они были установленны не из Play Market.

Теперь в сети начали появляться первые подтверждения того, что борьба с нелегальным софтом и играми стартовала. При попытке зайти в пиратское приложение пользователей встречает оповещение с ошибкой, после чего их перенаправляют на страницу в магазине, где предлагается приобрести лицензионную версию программы.

Запустить пиратское ПО как раньше больше не получится – операционная система просто не позволит это сделать.

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Стоит отметить, что на данный момент большинство пиратских приложений продолжает открываться. Разработчики программ сами принимают решение, включать эту утилиту для своих продуктов или нет. Можно не сомневаться: с каждым днем количество компаний, которые воспользуются фишкой, будет только расти.

По словам пользователей, сообщения о блокировке приложений приходят только после обновления Android до самой последней версии. Фактически, блокировку можно временно избежать, не обновляя ОС. Но этот шаг чреват уязвимостью системы и, вероятно, будет исправлен в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, пользователи смартфонов Vivo уже начали получать Android 15 – даже раньше Google Pixel. Они обновятся только 15 октября. В интернете есть список из более 350 девайсов, которые будут совместимы с новой ОС.

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