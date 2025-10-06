Названы самые выгодные Android-смартфоны осени 2025 года: от бюджетных до топов

Самый выгодный для приобретения флагман продает Xiaomi. В бюджетном сегменте лидируют устройства ее суббренда Redmi.

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили обновленные рейтинги самых оптимальных Android-смартфонов с точки зрения стоимости и мощности. Топ разделен на пять ценовых классов для удобства и актуален по состоянию на конец сентября 2025 года.

Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Менее 999 юаней (~6000 грн)

Среди самых дешевых смартфонов эффективнее всего модели Xiaomi. На первом месте – Redmi Note 14 5G. При цене менее 999 юаней он набирает 470 000 баллов, соотношение производительность/цена – 784,9. Устройство работает на базе чипа Dimensity 7025-Ultra в паре с 6 ГБ оперативной памяти.

Следом – Redmi Note 15 и Redmi 14C. Последний, к слову, возглавляет мировой рейтинг продаж смартфонов во втором квартале 2025 года.

1000-1999 юаней (~6000-11 000 грн)

Лидер этого ценового диапазона – Redmi Turbo 4: меньше, чем за 250 долларов телефон предлагает около-флагманский чипсет Dimensity 8400-Ultra, который набирает в тесте производительности 1,8 млн очков.

Вторую позицию занял Redmi Turbo 4 Pro, который получил чип Snapdragon 8s Gen 4 и самую большую среди смартфонов Redmi умную систему охлаждения. Следом – Honor GT на базе Snapdragon 8 Gen 3.

2000-2999 юаней (~11 000-17 000 грн)

Redmi K80 Ultra с флагманским чипсетом Dimensity 9400+ здорово потерял в цене, так что модель можно приобрести дешевле 300 долларов и за эти деньги получить 2,8 млн баллов в AnTuTu.

На втором и третьем местах – Redmi K80 Pro (Snapdragon 8 Elite) и Redmi K80 (Snapdragon 8 Gen 3).

3000-3999 юаней (~17 000-23 000 грн)

Первая тройка лидеров этой ценовой категории выглядит так:

Honor GT Pro (Snapdragon 8 Extreme Leading Edition, 3 млн баллов);

Nubia Z70 Ultra (Snapdragon 8 Extreme Leading Edition, 2,7 млн баллов);

Honor Magic 7 (Snapdragon 8 Extreme Leading Edition, 2,7 млн баллов).

4000 юаней и дороже (~23 000 грн и дороже)

Самый выгодный для приобретения флагман продает Xiaomi: базовая модель Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 предлагает 3,4 млн баллов в AnTuTu. Далее – игровые Red Magic 10 Pro и Red Magic 10S Pro на прошлогоднем Snapdragon 8 Extreme Edition.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, бенчмарк AnTuTu публиковал рейтинг самых производительных Android-устройств. Трио Xiaomi 17 – пока единственные смартфоны с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

УНИАН рассказывал, что установка приложений на Android сильно изменится со следующего года. Новые правила Google значительно ограничат загрузку приложений и APK-файлов из сторонних источников.

