Остальные компании, скорее всего, тоже не будут отставать.

Похоже, в индустрии смартфонов намечается новый виток борьбы за время автономной работы. Китайские инсайдеры сообщили, что OnePlus, Xiaomi и Realme готовят к выпуску в ближайшие месяцы устройства с емкостью аккумулятора 8000 мАч.

Предполагается, что смартфоном Realme с батареей 8000 мАч станет Realme Neo8, прямой преемник Realme Neo7, который дебютировал в конце 2024 года и уже тогда мог похвастаться емкостью 7 000 мАч.

Первопроходцем среди устройств OnePlus должен стать смартфон линейки Turbo или одна из моделей серии Ace6. Именно среди этих аппаратов будет устройство на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Наконец, Xiaomi также готовит смартфон с батареей аналогичной емкости – Redmi Turbo 5, но его выпуск ожидается не ранее следующего года. В апреле 2025-го в ассортименте Xiaomi уже появился субфлагман Redmi Turbo 4 Pro с батарейкой на 7550 мАч.

Стоит отметить, что о рекордной емкости речи не идет. Планка в 8000 мАч уже преодолена – выпущенный в июле Honor X70 поставляется с аккумулятором на 8300 мАч. Это рекорд на рынке потребительских устройств.

