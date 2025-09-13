Весь топ-10 оккупировали модели Apple и Samsung, если не считать одного Xiaomi.

Исследовательская группа Counterpoint Research раскрыла данные по мировым продажам смартфонов за второй квартал 2025 года (апрель-июнь). В топе полно "бюджетников" и середняков, но первые места все равно занимают премиальные iPhone.

На вершине рейтинга расположилась базовая модель iPhone 16 с долей рынка в 4%. Следом идут iPhone 16 Pro Max и 16 Pro, подтверждая устойчивый спрос на продукцию компании.

Самый покупаемый Android-смартфон – Samsung Galaxy A16 4G, у него четвертое место. В Украине он стоит дешевле 7000 грн. Далее разместились Galaxy A06 4G, iPhone 16е и 4G-версия Galaxy A16.

Ключевым достижением Samsung стал успех флагманского Galaxy S25 Ultra. Это единственный премиальный Android-смартфон в списке. Единственным смартфоном Xiaomi стала модель Redmi 14C 5G. Пятым гаджетом от Apple стал iPhone 15, расположившийся на десятом месте.

Особое внимание в Counterpoint Research уделили модели iPhone 16e. Этот "бюджетный" Айфон остается самым доступным входом в экосистему Apple. По мнению аналитиков, потенциал роста новинки был бы еще выше, если бы не ценник в €699.

Напомним, в ближайшие недели ожидается премьера линейки Xiaomi 16. По слухам, в этом году в модельный ряд войдут сразу три модели: Xiaomi 16, 16 Pro и 16 Pro Max с двумя экранами.

Журналисты The Verge рассказывали, почему базовая модель iPhone 17 может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.

