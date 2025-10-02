Трио Xiaomi 17 – пока единственные смартфоны с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых шустрых смартфонов по состоянию на сентябрь 2025 года. Как и ожидалось, рейтинг возглавили флагманы на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Речь про Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17.

Первое место рейтинга закрепилось за Xiaomi 17 Pro Max, который набирает в бенчмарке в среднем 3,5 млн баллов. За ним следуют модели Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17, набирающие 3,5 и 3,49 млн баллов соответственно. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max в похожем тесте набирает 2,6 млн балла.

Остальные семь позиций занимают флагманы с Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400+, и они заметно отстают от решений на новом процессоре. iQOO Neo10 Pro+, который расположился на четвертом месте, показал результат в 3,34 млн баллов.

Последующие места рейтинга распределились между Vivo X200 Ultra (3,3 млн), RedMagic 10S Pro+ (3,2 млн), Oppo Find X8 Ultra Satellite Edition (3,13 млн), Honor GT Pro (3,13 млн), Vivo X200S (3,06 млн) и Redmi K80 Pro (2,94 млн).

Трио Xiaomi 17 – пока единственные смартфоны с Snapdragon 8 Elite Gen 5. До конца года список устройств с новым процессором должен расшириться.

Qualcomm называет Snapdragon 8 Elite Gen 5 "самым мощным и самым энергоэффективным" мобильным чипом. В чипе восемь ядер, шесть из которых работают на частоте 3.62 ГГц, а два – на 4.6 ГГц.

Известно, что грядущий флагман Galaxy S26 Ultra от Samsung получит кастомную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающий на рекордных частотах 4.74 ГГц.

