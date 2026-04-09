Представлена бюджетная альтернатива Galaxy S26 Ultra со стилусом и большим экраном

Устройство получило активное перо, похожее по возможностям на S Pen в флагманах Samsung.

Корпорация Motorola представила новый смартфон Moto G Stylus (2026) – "доступную альтернативу Galaxy S26 Ultra" с умным стилусом нового поколения, большим экраном и мощной батареей.

Как пишет Android Central, если раньше встроенный стилус в Moto был скорее простым аксессуаром без особого функционала, то в версии 2026 года его заметно прокачали. Теперь стилус поддерживает распознавание степеней нажатий и углов, что позволяет рисовать, делать заметки и взаимодействовать с приложениями, а также использовать функции вроде Circle to Search.

Сам стилус стал заметно автономнее: по данным Motorola, он работает до 100 часов и полностью заряжается за 15 минут, просто находясь в корпусе смартфона. При этом он также получил усиленную защиту от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

Сам смартфон во многом повторяет прошлогоднюю модель: 6,7-дюймовый OLED-экран 1,5K и частотой 120 Гц, 8-ядерный чип Snapdragon 6 Gen, 8 ГБ оперативной памяти, основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный сверхширокоугольным модуль. Но емкость аккумулятора выросла с 5000 до 5200 мАч, а пиковая яркость поднялась до 5000 нит (на 2000 нит больше, чем у предшественника).

Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HelloUX. Цена базовой модификации со 128 ГБ памяти составляет 500 долларов, продажи начнутся уже в середине апреля.

Ранее СМИ обратили внимание, что Samsung снизила цены на Galaxy S26 спустя всего несколько недель после выхода. Базовые версии Galaxy S26 и S26+ подешевели на 100 долларов, а флагманский S26 Ultra – сразу на 200 долларов.

Меж тем Apple официально приступила к производству своего первого складного iPhone. Новинку должны показать на осенней презентации в сентябре вместе с iPhone 18 Pro.

