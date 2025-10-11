Байден проходит облучение для лечения агрессивного рака

Экс-президент США начал новый этап лечения, пытаясь преодолеть болезнь.

Бывший президент Джо Байден получает лучевую и гормональную терапию в рамках нового этапа лечения агрессивной формы рака простаты, которую ему диагностировали после увольнения с должности. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Келли Скалли, передает Assosiated Press.

"В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит лучевую терапию и гормональное лечение", - сказала Келли Скалли.

Как пишет издание, рак простаты оценивается по агрессивности по шкале Глисона. Оценки варьируются от 6 до 10, причем рак простаты с баллами 8, 9 и 10 является более агрессивным. Офис Байдена заявил, что его оценка составляла 9, что свидетельствует о том, что его рак является одним из самых агрессивных.

Что известно о болезни Джо Байдена

82-летний Джо Байден покинул пост в январе. Он начал предвыборную кампанию, но после провала на дебатах с Дональдом Трампом отказался от переизбрания. Вместо себя предложил кандидатуру демократа Камалы Харрис, которая была его вице-президентом.

В мае офис Байдена объявил, что у него диагностировали рак предстательной железы (простаты). Также сообщалось, что болезнь распространилась на кости.

Незадолго до того он сообщил о первых симптомах. Как утверждалось, болезнь оказалась "чувствительной" к гормональной терапии, что позволяет эффективно ее контролировать.

А недавно стало известно, что Байден перенес операцию по удалению раковых клеток на лбу. При этом использовали метод Мооса, который позволяет полностью удалить пораженные ткани.

Однако, и раньше Джо Байден сталкивался с этой болезнью. До того, как он стал президентом, у него удаляли немеланомные виды рака кожи. В феврале 2023 года ему удалили базальноклеточную карциному из груди.

Обвинения в замалчивании болезни

Напомним, что на фоне новостей о тяжелой болезни Байдена столкнулся с критикой со стороны действующего президента США Дональда Трампа. Тот заявлял, что факты о диагнозе скрывались. Как писала The Telegraph, Трамп предположил, что Байден или его медицинская команда пытались скрыть его болезнь и снижение когнитивных функций во время пребывания в должности. Он даже распространил теорию за говора о том, что настоящего Байдена заменили клоном.

Однако у Байдена это отрицали. Представитель Байдена Крис Мигер сообщил, что последний известный тест Байдена на уровень антигена (PSA), что является стандартом для выявления рака простаты, провели еще в 2014 году и с тех пор не повторяли вплоть до 2025 года.

