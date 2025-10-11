Хоть ситуация и выглядит так, будто стороны "расходятся", они не смогут этого сделать.

США и Китай снова стремительно движутся к торговой войне, "которой никто не хочет". Взаимные тарифы и экспортные ограничения, появившиеся после нескольких месяцев передышки, вновь угрожают нанести ущерб экономикам обеих стран и сорвать мировой экономический рост, пишет The Washington Post

Совсем недавно Китай застал Белый дом врасплох, объявив о масштабных новых ограничениях на экспорт редкоземельных минералов и магнитов, необходимых для всего — от ноутбуков и электромобилей до американских истребителей, подводных лодок и ракет. Пекин добавил пять новых элементов к уже существующим семи, на которые ранее действовали жесткие экспортные ограничения.

Президент США Дональд Трамп ответил, объявив о введении новых 100-процентных тарифов на китайские товары, а также о новых экспортных ограничениях на поставку в Китай критически важных технологий. Трамп также пригрозил отменить запланированную на конец месяца встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита азиатских лидеров в Южной Корее.

Эта встреча должна была подготовить почву для масштабного саммита в начале следующего года. При этом обе стороны оставили себе время для маневра. Китай отложил вступление своих новых ограничений в силу до 1 декабря, а Трамп перенес введение ответных мер до 1 ноября. Это дает основания полагать, что две крупнейшие экономики мира прежде всего занимают жесткие переговорные позиции — с угрозами и ультиматумами — чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров, пишет СМИ.

Однако в долгосрочной перспективе последние 48 часов указывают на приближение новой эры нарастающего трения, когда сверхдержавы переходят от конкуренции с элементами сотрудничества к столкновениям и открытому противостоянию.

Журналисты отмечают, что Китай контролирует около 70 процентов мировой добычи редкоземельных металлов и 90 процентов их переработки. Было вполне предсказуемо, что он воспользуется этой рыночной силой как рычагом давления, когда Трамп в начале года вступил в конфликт с Си.

В то же время у Китая есть и свои слабые места. США доминируют в производстве полупроводников и программного обеспечения для проектирования микросхем — того, что Китай пока не способен производить внутри страны, но крайне нуждается в этом для участия в буме искусственного интеллекта. Кроме того, США остаются крупнейшим потребительским рынком мира и обеспечивают около 15 процентов китайского экспорта.

Готовность Китая разыграть "карту редкоземельных металлов" подтолкнула США искать альтернативные источники этих ресурсов — шаг, который Вашингтону следовало сделать еще десятилетия назад, говорится в материале. Несмотря на название, редкоземельные элементы на самом деле не столь уж редки, однако добывать их проще и дешевле именно в Китае.

США обладают обширными запасами редкоземельных металлов, но значительно отстают от Китая и Бразилии — частично из-за деиндустриализации, а частично из-за того, что добыча некоторых материалов наносит неприемлемый с политической точки зрения ущерб окружающей среде. В результате Трамп пытается заключить сделки о поставках полезных ископаемых с такими странами, как Украина, Демократическая Республика Конго и, возможно, даже Мьянма или Венесуэла — все они охвачены конфликтами, но обладают значительными природными ресурсами.

Еще более раздражающим, чем зависимость от китайских минералов, является зависимость США от Китая в их переработке и превращении в готовую продукцию. В настоящее время США экспортируют 95 процентов своих редкоземельных материалов в Китай для переработки, поскольку там это обходится значительно дешевле. Попытка увеличить собственные перерабатывающие мощности может занять десять лет или больше, а разрешительные процедуры остаются слишком громоздкими и медленными, отмечают журналисты.

Также СМИ сообщает, что до обострения ситуации обе стороны демонстрировали примирительные жесты и, казалось, старались снизить градус риторики перед встречей лидеров. Трамп отменил поставку Тайваню смертоносного вооружения на сумму 400 миллионов долларов. Он также снял запрет на продажу Китаю чипов для искусственного интеллекта. В ответ Пекин ужесточил контроль над двумя прекурсорами, используемыми при производстве фентанила — одного из требований Трампа. Китай также предварительно одобрил сделку, по которой американский консорциум сможет получить 80-процентную долю в TikTok.

Однако за всем этим скрывалось то, что США и Китай "ведут титаническую борьбу за влияние" и военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе — борьбу, которая во многом определит XXI век. Растущая напряженность заставила некоторых говорить о "разрыве связей" или "разъединении" двух экономик.

"Жестокая правда заключается в том, что в обозримом будущем США и Китай останутся взаимозависимыми. Торговая война не выгодна ни одной из сторон. Поскольку "развод" малореален — по крайней мере, в ближайшее время, — Вашингтону и Пекину лучше вернуться к переговорам", - подытожили журналисты.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США, помимо объявления новых 100% пошлин на китайские товары, заявил о контроле за экспортом критически важного программного обеспечения в Китай. "Он [Китай] направил странам мира крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю производимую им продукцию. Это затрагивает все страны без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими много лет назад", - отметил Трамп.

Politico же, анализируя последствия заявлений Трампа о введении 100% пошлин против КНР, заявило, что тарифы США против Китая не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну.

