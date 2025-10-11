Президент США Дональд Трамп по ошибке опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором он призвал преследовать его оппонентов. Представитель американской администрации рассказал NBC News, что это сообщение было предназначено генеральному прокурору Пэм Бонди и должно было быть личным сообщением.
По словам собеседника издания, Трамп был удивлен, когда узнал, что действительно опубликовал это сообщение в своем аккаунте в Truth Social. Тем не менее он не растроился и решил отмахнуться от этого.
В издании поделились, что в длинном посте от 20 сентября Трамп обратился к Бонди и возмутился тем, что в отношении его противников "ничего не делается".
"А как же Коми, Адам "Шифти" Шифф, Летиция? Они все виновны... но ничего не сделано. Они дважды подвергали меня импичменту и предъявляли мне обвинения", - написал президент США в своем посте в соцсети, говоря о экс-директоре ФБР Джеймсе Коми, сенаторе Адаме Шиффе и генпрокуроре Нью-Йорка Летиции Джеймс.
Журналисты напомнили, что Коми и Джеймс уже получили обвинения от Министерства юстиции США. Также Бонди привлекла "специального прокурора" для расследования обвинений в мошенничестве с ипотекой против Джеймса и Шиффа.
В издании отметили, что преследование и расследования в отношении оппонентов Трампа вызвали обеспокоенность у юридических экспертов и критиков по поводу использования им Минюста для потенциального возмездия и ущерба, который это может нанести верховенству закона.
Трамп попал в скандал из-за видео с треком на русском языке
Ранее команда президента США Дональда Трампа опубликовала новое видео с ним, смонтированное под трек на русском языке. Для этой ролика была выбрана песня известного казахского рэпера Скриптонита.
Хотя в видео была использована только инструментальная часть трека, пользователи быстро узнали его. Несмотря на то, что Скриптонит родом из Казахстана, много комментариев под видео оставили именно россияне.