Российское правительство внесло французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список, подчеркнув, что причиной стали подозрения в причастности компании к возможному производству дронов для Украины.
Санкции включают запрет на заключение любых сделок, в том числе внешнеторговых контрактов, ограничения на выполнение обязательств по ранее подписанным соглашениям, блокировку платежей в пользу компаний из списка, а также запрет на операции с их ценными бумагами, пишет The Moscow Times.
Renault в РФ - что известно
Renault начала работать в России в начале 1990-х, создав в 1998 году совместное предприятие "Автофрамос" с правительством Москвы. К 2014-му концерн полностью выкупил долю в проекте и переименовал его в "Рено Россия".
После начала полномасштабной войны в Украине, в апреле 2022 года компания передала свои российские активы государству за символическую сумму, сохранив шестилетний опцион на обратный выкуп. Завод впоследствии был перепрофилирован в "Москвич", который стал собирать автомобили по китайским технологиям.
Летом 2025 года появились сообщения, что Министерство обороны Франции предложило Renault начать производство беспилотников в Украине. Хотя в компании заявляли, что окончательного решения еще не принято.
Более того, вскоре стало известно, что работники Renault взбунтовались против производства дронов для Украины. Они заявили, что "не подписывались на производство оружия".