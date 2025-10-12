Обстоятельства инцидента выясняются.

В Шарм-эш-Шейхе в Египте, где состоятся переговоры по миру в Газе, произошло ДТП. В результате аварии погибли трое членов делегации Катара, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Shafaq News. Отмечается, что, по данным СМИ, авария произошла, когда делегаты ехали с места проживания к официальному месту встречи. Их автомобиль столкнулся с другим авто.

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в силах безопасности пишет, что неясно, были ли дипломаты членами переговорной группы Катара, которая вместе с египетскими чиновниками помогла достичь соглашения между Израилем и ХАМАСом.

Видео дня

"В понедельник в египетском городе состоится глобальный саммит, целью которого является заключение соглашения о прекращении войны в Газе", – добавляет агентство.

Египет расследует обстоятельства инцидента.

Переговоры по Газе

На днях президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана о прекращении войны в Газе. Впоследствии он заявил, что война в Газе завершена.

Тогда он также анонсировал освобождение заложников и вывод войск Израиля "к согласованной линии".

Уже 13 октября в Египте должны состояться переговоры по миру в Газе, участие в которых примут 20 стран.

Вас также могут заинтересовать новости: