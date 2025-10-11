Преследовательница два раза оказывалась с герцогом в одном и том же месте за прошедший месяц.

Герцог Сассекский официально попросил пересмотреть меры безопасности во время его визитов в Великобританию после сообщений о том, что "известный преследователь" дважды подходил "на расстояние нескольких метров" к принцу Гарри во время его последней поездки в страну. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на источник, близкий к герцогу.

Собеседник издания подтвердил, что принц Гарри написал письмо министру внутренних дел Шабани Махмуд.

По информации The Telegraph, "известная преследовательница" нарушила "зону безопасности" в центре Лондона, когда герцог посещал церемонию награждения WellChild Awards 9 сентября.

Через два дня женщину заметили вблизи принца в Центре исследований взрывных травм в западном Лондоне. Как сообщается, она подошла "на расстояние нескольких метров" к герцогу Сассекскому.

Также источник уточнил, что письмо к Махмуд было отправлено после этих двух инцидентов с безопасностью.

Ранее появились новые подробности встречи принца Гарри с Чарльзом III. По информации СМИ, во время первой за 19 месяцев встречи с королем Чарльзом III 10 сентября герцог Сассекский подарил отцу фотографию своей семьи, включая жену Меган Маркл и их детей - 6-летнего сына Арчи и 4-летнюю дочь Лилибет.

Однако представитель принца опроверг часть этой информации.

"Хотя мы предпочли бы, чтобы такие детали оставались частными, для ясности можем подтвердить, что фотография была передана, однако изображение не содержало герцога и герцогиню", - отметил он.

Также сообщалось, что принц Гарри растрогал признанием о своем визите в украинскую столицу. Он осмотрел народный мемориал на Майдане Независимости, где чтят память павших украинских защитников. Принц отметил, что это "одна из самых печальных вещей", которые он когда-либо видел, но одновременно и одна из "самых красивых".

