Ваше поведение за рулем раскрывает больше, чем вы думаете: объяснение психолога

Как дома, так и за рулем, мы демонстрируем те же черты - терпение, эгоизм, эмпатию или импульсивность.

Лицензированный терапевт Джеффри Мельцер убежден: стиль вождения - это зеркало вашей личности, пишет Your Tango.

От того, как быстро вы включаете поворотник, до того, как реагируете на пробку - каждая мелочь за рулем может свидетельствовать об уровне вашего терпения, импульсивности, способности контролировать эмоции и даже эмпатии.

Вождение - это социальная ситуация

"Когда вы за рулём, вы постоянно взаимодействуете с другими людьми, даже если не разговариваете с ними", - пояснил Мельцер.

Именно поэтому, по его мнению, управление автомобилем является отличным тестом на терпение, толерантность к фрустрации и умение контролировать импульсы.

Постоянное перестроение - сигнал импульсивности

Если водитель постоянно петляет между полосами, пытаясь обогнать всех, психолог считает это признаком импульсивности и эгоцентризма.

"Такие люди склонны действовать быстро, не думая о последствиях. Им сложно ждать и трудно признать, что не всегда нужно быть первым", - отмечает эксперт.

В то же время, в современном ритме жизни, где "культура срочности" стала нормой, некоторая доля этого поведения - почти универсальна.

Как вы вливаетесь в поток, говорит о вашем характере

Манера слияния с потоком - еще один "психологический индикатор".

Те, кто не пропускает других, часто имеют ощущение привилегии.

Зато те, кто вечно пропускает всех, могут быть слишком осторожными или склонными угождать другим.

"Оба типа отражают крайности - либо доминирование, либо самопожертвование", - объясняет Мельцер.

Пробки показывают, насколько вы контролируете стресс

То, как вы реагируете на пробки, может рассказать больше, чем любой психологический тест.

Если вы спокойно слушаете музыку или подкаст - у вас, вероятно, хорошие навыки управления стрессом.

Если же вы кричите, бьете по рулю или сигналите без надобности - это признак низкой толерантности к фрустрации.

"Вождение показывает, может ли человек откладывать удовольствие и сохранять спокойствие, когда что-то идет не так", - говорит Мельцер.

Агрессия на дороге - эмоциональный индикатор

Хотя агрессивное вождение - отдельная категория поведения, оно также тесно связано с психологическим состоянием.

Американская психологическая ассоциация обнаружила, что чаще всего гневаются молодые мужчины, но не только они: высокий уровень стресса или внутренний гнев могут сделать агрессивным любого.

Опрос Американской автомобильной ассоциации (AAA) показал еще более интересную тенденцию: водители, которые зарабатывают более 100 000 долларов в год, чаще проявляют агрессию на дорогах. И да, стереотип о "горячих водителях BMW" частично подтвердился.

