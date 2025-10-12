Принцесса Диана любила лосось и ела его два-три раза в неделю.

Лосось является вкусным источником белка, омега-3 жирных кислот и витаминов, таких как В12 и D. Как оказалось, эту рыбу любила есть на ужин принцесса Диана. Поэтому бывший шеф-повар королевской особы Даррен МакГрейди поделился ее любимым способом приготовления филе лосося, передает Eating Well.

По его словам, речь идет о лососе, который обжарен на сковороде с макадамией, кориандром и лаймом, а также поданным с обжаренными овощами и соусом срирача.

"Принцесса Диана любила лосось и ела его два-три раза в неделю, поэтому мне было трудно ежедневно придумывать разные блюда, чтобы это не был просто жареный лосось. Это, пожалуй, было одно из ее любимых блюд", - рассказал МакГрейди.

Способ приготовления

Чтобы приготовить блюдо, разогрейте духовку до 175 °C. После чего разогрейте сковородку и добавьте туда столовую ложку оливкового масла. Приправьте четыре филе лосося солью и перцем, положите филе мякотью вниз на сковороду и обжарьте до золотистого цвета. Далее переверните лосось шкуркой вниз и отставьте сковороду в сторону.

После этого смешайте в блендере макадамиевые орехи, измельченную кинзу, растопленное несоленое масло, панировочные сухари панко, яичный желток, цедру и сок лайма, соль, перец, следя, чтобы смесь не превратилась в слишком мелкий порошок. По словам Макгреди, для хруста стоит оставить кусочки орехов для хруста.

Возьмите со сковороды лосось и покройте каждое филе четвертью смеси макадамиевой корочки, плотно прижимая начинку к филе задней частью ложки. Затем поставьте лосось в духовку и запекайте 10 минут, пока центр не станет розовым, а корочка не начнет подрумяниваться.

"Пока лосось запекается, обжарьте нарезанный красный лук и нарезанный красный болгарский перец, пока они не начнут смягчаться. Добавьте в сковороду немного меда и большое количество свежего апельсинового сока и готовьте, пока жидкость не испарится и не покроет нарезанные овощи. Выложите смесь лука и болгарского перца на каждую тарелку и сверху положите филе лосося. Подавайте с острым соусом Срирача и небольшим количеством салата для украшения", - добавили в Eating Well.

Также Макгреди поделился забавной историей о том, как готовить это блюдо для принцессы.

"Я помню, как стоял в кухне Кенсингтонского дворца. Мне позвонили из офиса и спросили, какое сейчас любимое блюдо босса. Я тут же ответил, что лосось... Примерно через неделю принцесса зашла на кухню и сказала: "Даррен, какая сегодня рыба? Пожалуйста, скажи, что это не лосось. Что с вами, поварами, вдруг вы все подаете лосось, куда бы я ни пошла?""", - рассказал шеф-повар.

Макгреди пошутил, что он быстро позвонил в офис и сказал, что любимым блюдом Дианы теперь является курица, благодаря чему лосось вернулся в список любимых блюд принцессы.

