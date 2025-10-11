Диана Китон ушла из жизни на 80-м году жизни.

Диана Китон, лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль за роль возлюбленной персонажа Вуди Аллена в романтической комедии режиссера-актерa 1977 года "Энни Холл", умерла в возрасте 79 лет, пишет Variety.

После того как она заявила о себе на Бродвее в 1969 году, сыграв с Алленом в его комедийном хите "Сыграй это снова, Сэм" (во время съемок их связывали романтические отношения), Китон произвела впечатление в Голливуде, сыграв Кей Адамс, измученную девушку, а затем супругу мафиози Майкла Корлеоне (Аль Пачино) в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (1972) и "Крестный отец 2" (1974).

После того как она вновь исполнила свою роль в "Сыграй это снова, Сэм" в экранизации Герберта Росса 1972 года, она появилась вместе с Алленом в его научно-фантастической комедии "Слипер" (1973) и пародии на русскую литературу "Любовь и смерть" (1975).

Но именно роль Энни Холл — очаровательной, немного странной девушки комика Элви Сингера (в исполнении Вуди Аллена) — в необычно структурированном фильме по-настоящему вывела Китон в число ведущих актрис Голливуда. Картина "Энни Холл" получила "Оскар" за лучший фильм, режиссуру и оригинальный сценарий, а Китон, ставшая прототипом своей героини, превратилась в икону стиля благодаря своему нестандартному чувству моды и оказала влияние на молодых актрис того времени.

Ранее УНИАН сообщал, что умер легенда Голливуда и основатель "Сандэнса" Роберт Редфорд.

