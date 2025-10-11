Силы группировки "Талибан" и пакистанская армия открыли огонь друг по другу на фоне обострения отношений между странами.

На границе между Афганистаном и Пакистаном начались тяжелые бои. Они проходят вдоль всей линии Дюранда, пишет сообщает TOLOnews.

Отмечается, что силы террористической группировки "Талибан" и пакистанская армия открыли огонь друг по другу на фоне обострения отношений между странами. По данным СМИ, в ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции.

Источники рассказали журналистам, что в провинциях Кунар, Нангархар и Гильменд идут ожесточенные бои. Силы "Талибана" атакуют позиции пакистанских военных на границе Пакистана с нескольких направлений.

Видео дня

Также бои распространились из района Шурабак провинции Кандагар. В издании добавили, что нападения Талибана на пакистанскую территорию продолжаются.

Помимо этого в Афганистане заявили, что ВВС страны нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор.

Что произошло с истребителем Rafale во время конфликта Индии и Пакистана

Ранее генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье рассказал ThePrint, что Индия потеряла один истребитель Rafale в то время, когда страна участвовала в боях с Пакистаном. По его словам, инцидент произошел из-за технической неисправности и не был связан с действиями пакистанской армии.

Кроме того, Эрик Траппье уже опроверг заявления Пакистана о сбитии трех самолетов Rafale во время операции "Синдур", назвав эти заявления "неточными и необоснованными".

Вас также могут заинтересовать новости: