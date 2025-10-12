В сети писали о попадании дрона.

Вечером в субботу, 11 октября, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. После них вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что "прилетело" по гипермаркету под названием "Сигма", в который оккупанты превратили бывший "Ашан". Он находится возле объездной дороги Славянск-Донецк-Мариуполь.

В сети говорят об атаке неизвестных дронов. Официальных заявлений по этому поводу украинское военно-политическое командование не делало.

Впоследствии в соцсетях сообщили, что здание, где располагался гипермаркет "Сигма", обвалилось.

Война в Украине: ситуация на оккупированных территориях

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия превращает оккупированные земли в безлюдные. В оккупированном Донецке нормально жить больше невозможно – когда-то один из самых богатых, самых сильных городов Украины страдает от проблем.

Между тем в оккупированной Феодосии выведена из строя треть топливных резервуаров с топливом. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорит, что дефицит топлива повлияет и на оккупационные войска РФ.

