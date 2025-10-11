По словам мэра Харькова, сейчас в городе стабильное электроснабжение и нет отключений света.

Эта зима станет самой сложной за все годы войны не только для Харькова, но и для других регионов Украины. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в комментарии для Новини.LIVE.

"Сегодня тактика врага - это разрушение генерации Украины, поэтому не исключаются ни Харьков, ни Чернигов, ни Сумы, как мы видим. Противник целенаправленно бьет по нашим трансформаторным подстанциям, генерирующему оборудованию, поэтому нужно быть готовыми ко всем вызовам", - подчеркнул городской голова Харькова.

По его словам, сейчас мэрия разрабатывает определенные планы для того, чтобы Харьков пережил этот отопительный сезон. Также Терехов отметил, что сейчас в городе стабильное электроснабжение и отключений света нет.

Обстрелы украинской энергетики - последние новости

Ранее первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил, что россияне изменили тактику ударов по энергообъектам Украины. По его словам, теперь армия РФ атакует эти объекты точечно.

"Враг меняет свою тактику. Если 2-3 года назад они (россияне - УНИАН) выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону", - отметил Некрасов.

Также сообщалось, что РФ дроном ударила по авто энергетиков на Черниговщине, в результате чего погибли два человека, еще четверо получили ранения.

В то же время в "Черниговоблэнерго" добавили, что это первый случай, когда их работник погибает прямо во время своей работы.

"Это настоящий шок и большое горе для всей компании - впервые за все время полномасштабного вторжения наш работник погибает просто во время выполнения своих служебных обязанностей", - отметили в ведомстве.

