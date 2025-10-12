Надо переставить всего 1 спичку, чтобы решить уравнение: простой текст-IQ

Подобные задания не только развивают арифметические навыки, но и улучшают когнитивные способности, внимание к деталям.

Казалось бы, эта головоломка совсем несложная: достаточно переставить одну спичку - и пример будет правильным. Впрочем, на ней можно "застрять" надолго.

Подобные задания не только развивают арифметические навыки, но и улучшают когнитивную гибкость, пространственное мышление, внимание к деталям. Это упражнение идеально подходит для повышения IQ и аналитических способностей.

На иллюстрации ниже вы увидите математический пример, выложенный из спичек: 8+3=9. Как видим, он неправильный. Но достаточно одну спичку передвинуть в другое место - и равенство сбудется.

Однако задача усложняется тем, что ее нужно выполнить за ограниченное время. Попробуйте решить эту головоломку за 8 секунд. Подготовьте таймер, сосредоточьтесь - и вперед.

8 секунд истекли. Если вы нашли разгадку - вы молодец, поздравляем с успехом. Можете гордиться своими когнитивными способностями. Если же нет - даем вам еще один шанс проверить себя. Вернитесь к заданию и попробуйте выполнить его во второй раз.

Если и во второй раз вы не нашли ответа на головоломку, то вот он:

