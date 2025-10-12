Сегодня магнитная буря ожидается из-за солнечного ветра, который достиг нашей планеты.

В воскресенье, 12 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Об это свидетельсвуют данные Британской геологической службы.

Как сообщается, буру вызовет солнечный ветер, который вырывается из корональной дыры.

О том, что ожидается магнитная буря, также свидетельсвуют данные meteoagent. По прогнозу, К-индес, который показывает силу магнитной бури, достигент 5. Это такжде указывает на слабую магнитную бурю.

Отметим, что магнитные бури уровня G1 происходят довольно часто и обычно они не несут угрозы здодровью людей, однако особо метеочувствительные все же могу ощутить негативное воздействие на организм.

Как защититья от магнитных бурь

СчитаетсЯ, что магнитные бури способны вызывать у многих людей усталость, головную боль, раздражительность, бессонницу и другие сиптомы. Полностью защититься от их воздействия невозможно, но снизить влияние реально. В такие дни важно беречь организм от лишнего стресса — высыпайтесь, избегайте переутомления и конфликтов. Пейте больше чистой воды, ограничьте кофе и алкоголь. Полезно есть лёгкую пищу: рыбу, овощи, орехи, богатые магнием и калием.

Также можно отказатьсяот интенсивных тренировок, но совершать короткие прогулки. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит заранее посоветоваться с врачом. Также помогает спокойная музыка, медитация, тёплая ванна или контрастный душ.

