Учёные впервые обнаружили что-то, похожее на тёмную звезду.

Учёные, работающие с телескопом "Джеймс Уэбб", заявили, что, возможно, обнаружили вторую по удалённости звезду во Вселенной, и она может оказаться так называемой "тёмной звездой", которая светится не благодаря термоядерным реакциям, а за счёт энергии тёмной материи.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, описывает четыре кандидата в такие объекты, один из которых, звезда JADES-GS-z14-0, оказался самым интересным.

Учёные зафиксировали у неё характерный след ионизированного гелия - "дым из пистолета", как называют подобные явления в астрофизике, который указывает, что перед нами может быть именно тёмная звезда.

Гипотезу таких звёзд предложили ещё в 2007 году. Считается, что они могли быть первым типом звёзд после Большого взрыва. Они гигантские, до миллиона солнечных масс и светящиеся в миллиард раз ярче Солнца. Вместо привычного термоядерного горения их питала аннигиляция частиц тёмной материи.

Правда, одна из авторов гипотезы профессор Кетрин Фриз из Техасского университета отмечает, что такие звезды состоят не только из тёмной материи, та и не тёмные они.

По её словам, подтверждение существования таких объектов помогло бы объяснить, как во Вселенной могли так быстро появиться сверхмассивные чёрные дыры, а также дало бы ключ к пониманию природы самой тёмной материи.

Учёные нашли потенциальные тёмные звёзды, анализируя данные проекта JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, собранные спектрографом NIRSpec, который позволяет определить химический состав и температуру по длинам волн. Так были выделены четыре объекта, подходящие по критериям и содержащие только водород и гелий, сформированные не позже чем через 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Тем не менее, другие астрономы заметили, что в данных с радиотелескопа ALMA у JADES-GS-z14-0 обнаружили кислород - элемент, который может возникнуть только при термоядерных реакциях.

Некоторые специалисты, например космолог Дэниел Уэйлен из Портсмута, считают, что исследователи могли спутать тёмные звёзды с первичными сверхмассивными звёздами, которые формировались из обычного вещества без участия тёмной материи.

Впрочем, команда продолжает симуляции и планирует автоматизировать поиск тёмных звёзд в базе данных телескопа. Как говорит соавтор исследования Космин Илие, если они найдут достаточно таких сигнатур, вероятность того, что они принадлежат именно тёмным звёздам, станет куда выше.

