Православный праздник сегодня в народе прозвали Андрон-звездочет.

12 октября по новому церковному стилю православные почитают Иерусалимскую икону Божией Матери. Этот день имеет свои традиции, народные обычаи и приметы. О них, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в новом и старом календаре

12 октября по новоюлианскому календарю (25 октября по старому стилю) в православной церкви Украины вспоминают Иерусалимскую икону Божией Матери. Этот образ принадлежит к одному из самых древних и почитаемых.

История гласит, что написал его сам апостол Лука. В V веке византийский император Лев Великий велел перевезти икону из Иерусалима в Константинополь, там она прославилась как чудотворная. По преданию, после молитв перед образом городу удалось спастись от нашествия скифов.

В конце X века икона оказалась на территории современной Украины - в Корсуни (ныне Херсонес), там ее подарили князю Владимиру после его крещения. Позже Владимир передал образ в Новгород, а в XVI веке Иоанн Грозный перевез икону в Москву.

После Отечественной войны 1812 года след святыни потерялся. Есть разные версии, куда она могла деваться: одни утверждают, что ее вывезли французские солдаты в Париж, однако там ее не нашли, другие говорят, что она находится в Иерусалиме, в храме Успения Божией Матери. Также есть версия, что икона утеряна и остались лишь списки (копии) чудотворного образа, один из которых хранится в Киеве - в храме Иерусалимской иконы Божией Матери.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю отмечают еще:

чтут память святых отцов VII Вселенского собора;

вспоминают мучеников Прова, Тараха и Андроника;

преподобного Косму, епископа Маюмского, творца канонов;

мученицу Домнику;

святителя Мартина Милостивого, епископа Турского;

чтут Рудненскую икону Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно юлианскому (старому) календарю - церковь вспоминает преподобных Феофана Милостивого и Кириака Отшельника.

О чем просят в молитвах этого дня, что можно и чего нельзя делать сегодня

Перед Иерусалимской иконой Божией Матери просят здоровья, исцелить от болезней, мира в семье и защиты от врагов, бездетные женщины и пары просят Бога подарить им детей.

В народе называют Андрон-звездочет - в честь святого Андрона, которого почитают также сегодня и в свое время считали мудрецом и наблюдателем за звездами. По традиции 12 октября готовят блюда из грибов и мяса, кашу из крупы нового урожая и пекут домашний хлеб - чтобы год был сытым и благополучным, а в доме не переводились счастье и деньги.

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, не стоит ссориться, осуждать, завидовать, желать зла. Следует избегать злословия, сплетен, жадности и мести, а также не следует отказывать в помощи тем, кто о ней просит.

По народным поверьям, 12 октября нельзя ругаться и конфликтовать – ссора принесет много неудач. Также считается, что уборку в этот день лучше не делать, чтобы не вымести счастье. Не стоит начинать крупные дела - успех их будет недолгим, а также заниматься тяжелым физическим трудом - это к болям в спине и суставах. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 12 октября

На Андрона-звездочета издавна наблюдают за небом, а также за погодой:

гром в этот день - к теплой и снежной зиме;

грибов много в лесу - снег выпадет нескоро;

туман выпал вечером - к сухой и теплой осени;

звезды мерцают - к перемене погоды.

Главная примета этого дня: если небо усыпано яркими звездами - зима будет морозной, а в следующем году жди богатый урожай.

