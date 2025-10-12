Женщина проверила совет экспертов и целый год заряжала телефон до 80%: что это дало

Говорят, что лимит зарядки в 80% может отсрочить замену батареи на год или больше.

Пользовательница iPhone 16 Pro Max решила провести эксперимент: целый год она придерживалась 80-процентного лимита заряда, чтобы увидеть, как это влияет на состояние батареи.

Возможно, вы слышали о 80-процентном лимите заряда – стратегии, которая, по мнению некоторых специалистов, поможет продлить срок службы батареи вашего телефона. Считается, что ограничение в 80% заряда может отсрочить замену батареи на год или больше.

Как она проводила эксперимент

Устройство заряжалось до не более 80%, при этом стараясь не допускать, чтобы заряд падал ниже 20%. Этот метод зарядки еще называется 20-80.

Зарядка проводилась как по беспроводной технологии, так и через USB-C.

"Было странно видеть, что смартфон не заряжается до 100%, но я хотела понять, будет ли это полезно для батареи", – рассказывала она.

После года строгого соблюдения 80-процентного лимита заряда и 299 циклов зарядки батарея iPhone 16 Pro Max сохранила 94% емкости. Для сравнения, у ее коллеги, который заряжал iPhone без каких-либо ограничений, показатель оказался даже лучше – 96% емкости после 308 циклов.

Женщина призналась, что результат оказался не таким впечатляющим, как она ожидала. "Я думала, что батарея сохранится в идеальном состоянии, но разницы почти нет", – сказала она.

При этом она отметила, что ограничение зарядки до 80% иногда мешало в повседневном использовании: приходилось чаще планировать подзарядку, особенно при активной съемке или путешествиях.

В итоге женщина пришла к выводу, что для обычного пользователя особой пользы в лимите 80% нет. Возможно, установление 80-процентного лимита улучшает состояние батареи в течение более длительного периода времени, но в течение одного года этот режим "не окупился".

Добавим, что на iPhone 14 и новее вы можете установить лимит заряда от 80 до 100%. Для этого перейдите в "Настройки" > "Аккумулятор" > "Зарядка" и выберите нужный вариант. Аналогичная функция есть на многих Android-смартфонах.

Ранее УНИАН рассказывал о вещах, которые никогда не следует подключать к вашему ноутбуку и смартфону.

На привычных нам смартфонах найдется много всяких странных отверстий или датчиков. Особенно выделяется маленькая дырочка рядом с "гнездом" для зарядки. УНИАН рассказывал, почему она важна.

