Он также объяснил, как продвижение врага может повлиять на ситуацию на других участках фронта.

В Днепропетровской области за последние пять дней значительно возросла интенсивность боев. Такое заявление сделал командир 3 батальона бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Олег Глушко с позывным "Аллигатор".

"Противник усилил свое давление за счет того, что он перебросил часть своих войск с Добропольского и Покровского направлений. Соответственно, давление увеличилось", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

По словам командира батальона, тактика оккупационных войск РФ также меняется. "Аллигатор" говорит, что россияне начали осуществлять штурмы с помощью мототехники и вклиниваться в глубину украинской обороны. Это приносит врагу частичный успех.

Он также объяснил, как ротация врага может повлиять на ситуацию на других участках фронта. В частности, это может завершиться захватом части Запорожской области и завладением населенным пунктом Покровское Днепропетровской области.

Также враг может оккупировать Новопавловку, которая даст ему выход на высоты, отметил Глушко. Такое развитие событий значительно усложнит логистику Сил обороны Украины и работу украинских дронов.

Война в Украине: ситуация на фронте

Проект DeepState сообщал, что российские оккупационные войска имели успехи на нескольких ключевых направлениях. Враг продвинулся в районе Котлино к югу от Покровска Донецкой области.

Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко рассказал о том, что происходит в Купянске Харьковской области. По его словам, Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации на северных и северо-западных окраинах города.

