Это место менее известное, чем другие локации на Амальфитанском побережье.

На Амальфитанском побережье (Италия) есть городок, который предлагает всю красоту многих известных курортов региона, однако без толп туристов. Речь идет о Салерно, который сначала может показаться "скучным большим городом", однако он имеет "характерную индивидуальность, особенно вокруг своего, на первый взгляд, заброшенного centro storico (исторического центра)". Об этом пишет Mirror.

По словам экспертов, в центре города можно увидеть средневековые церкви и исторические траттории (заведения общественного питания - УНИАН).

"Город инвестировал в различные программы регенерации городских территорий, сосредоточенные на этом историческом районе, который имеет обсаженную деревьями набережную, которая считается одной из самых веселых и привлекательных в Италии", - добавили в материале.

Тот факт, что это место менее известное, чем другие локации на известном побережье, делает его все более привлекательным. В частности Амальфи и Сорренто стали известны тем, что оказались слишком популярными для туристов.

В то же время путешественники оставили такие отзывы после посещения Салерно:

"Горячее мнение: мне Салерно нравится больше, чем любое другое место на Амальфитанском побережье".

"Недавно я поехал на Амальфитанское побережье, посетив все типичные места: Позитано, Амальфи, Капри, Сорренто. Я запланировал одну ночь в Салерно просто потому, что это было удобное место для остановки на пути обратно в Рим. И, на удивление, Салерно стало моим любимым местом во всей Италии. Амальфитанское побережье прекрасно, возможно, это самое красивое место, которое я когда-либо видел. Это место, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Но увидеть его и почувствовать - это две разные вещи, потому что это также истощает и забирает энергию. Толпы, лестницы, цены - все это было настолько утомительным, что я обычно испытывал желание вернуться на террасу своего отеля и просто любоваться красотой оттуда".

Еще одна туристка поделилась:

"Он (Салерно) менее живописен, но побуждает к исследованиям. Средневековый centro storico впечатляет. Он немного грязноватый, но очень привлекательный и очаровательный. Все кажется таким аутентичным, а город такой оживленный и энергичный. В отличие от Амальфитанского побережья, в Салерно я не хотела возвращаться в отель, я просто хотела гулять, останавливаться в магазинах и тратториях, я хотела исследовать каждый его сантиметр".

