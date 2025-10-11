Стандартный холодильник с морозильной камерой потребляет от 300 до 800 Вт электроэнергии.

Холодильник обычно потребляет много электроэнергии, но есть один прибор, который потребляет ее значительно больше, пишет The Sun.

Цифру в ваших счетах за свет может увеличить такой предмет кухонной бытовой техники, как посудомоечная машина. Издание пояснило, что, по данным Schneider Electric, в среднем она использует 1800 Вт электроэнергии, что равно 1,8 киловатт-часам.

Между тем стандартный комбинированный холодильник (с морозильной камерой) может потреблять от 300 до 800 Вт электроэнергии, а это означает, что посудомоечные машины могут потреблять в шесть раз больше, чем холодильники.

Видео дня

Однако, говорится в материале, есть способы уменьшить расходы на эксплуатацию посудомоечной машины. В частности, можно рассмотреть возможность включать прибор на ночь. Ведь существует тариф, когда цена на электроэнергию в ночное время ниже, ведь и спрос в это время меньше.

При этом, отмечается, не нужно ждать до ночи, чтобы включить посудомойку. Для этого можно воспользоваться опцией отложенного мытья.

Также, чтобы сэкономить на свете, можно уменьшить количество загрузок посудомоечной машины, то есть включать ее реже, но при этом мыть больше посуды.

На первый взгляд, хорошей альтернативой будет ручное мытье посуды, но при этом, предостерегает издание, можно потратить больше воды, чем в посудомоечной машине, ведь современные приборы используют совсем мало воды.

А вот сушка посуды на воздухе, а не в посудомойке - хорошая идея, которая действительно поможет сэкономить.

Ранее УНИАН рассказывал, что потребляет больше всего электроэнергии в доме. Отмечалось, что в список таких приборов входят стиральные, посудомоечные и сушильные машины; холодильники и морозильные камеры; телевизоры, ноутбуки и игровые приставки; освещение; духовки, микроволновые печи и чайники.

Вас также могут заинтересовать новости: