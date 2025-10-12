Отмечается, что украинцам не стоит опасаться резких скачков курса сегодня.

Ситуация на валютном рынке Украины на этой неделе была не самая удачная для гривни, но и не самая плохая. Доллар постепенно рос, а вот евро слегка просел.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 12 октября, в большинстве обменников и в кассах работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием - 41,20-41,50 грн. и продажа - 41,65-41,90 грн.

При этом он указал, что курс евро будет находиться в пределах - прием - 47,90-48,35 грн. и продажа - 48,40-48,80 грн.

"Владельцы отечественных обменников проработают в формате "с оборота" без особых попыток "взорвать" курс на росте котировок межбанка, но в тоже время - и без тенденций к проседанию ценников. Спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро в большинстве обменников будет находиться в пределах 15−25 копеек", - подытожил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 гривни за доллар. При этом официальный курс евро установлен на уровне 48,11 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,66-41,69 гривни за единицу американской валюты, а евро - 48,23-48,25 гривни за единицу европейской валюты.

