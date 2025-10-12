До сих пор этот истребитель остается одним из лучших в мире.

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor предназначен для доминирования в воздухе. Самолет имеет высокую скорость, маневренность и современные датчики.

Его производство стартовало в 1990-х годах, пишет Wion. До сих пор этот истребитель остается одним из лучших в мире. Но он также довольно дорогой.

Военно-воздушные силы США оценивают стоимость F-22 примерно в 143 миллиона долларов за один истребитель. Но если учесть расходы на исследования, разработку и производство, реальная стоимость одного такого самолета на самом деле приближается к впечатляющим 350 миллионам долларов.

Почему истребители F-22 такие дорогие

Высокая стоимость F-22 обусловлена несколькими факторами. Во-первых, они оснащены современной технологией стелс, позволяющей избежать обнаружения радарами

Во-вторых, эти самолеты оборудованы новейшей авионикой и системами вооружения. В-третьих, такой ценник объясняется сложностью производства и строгим контролем качества.

В конце концов, влияет и относительно небольшое количество изготовленных самолетов – всего 195 единиц.

"По цене 350 миллионов долларов каждый, F-22 может стоить больше, чем некоторые небоскребы в мире. Его уникальные характеристики и ограниченное количество делают цену выше, чем у типичных зданий подобной стоимости", – говорится в материале.

Дорогостоящей является и эксплуатация этих истребителей. Издание отмечает, что час полета обходится в более 85 тысяч долларов. В эту сумму входит топливо, техническое обслуживание и персонал.

Другие интересные факты об истребителях F-22

Знали ли вы, что в американских истребителях F-22 есть секретная кнопка? Речь об "аварийном выключателе", который стирает секретное программное обеспечение, чтобы оно не попало к противнику. Но, кроме преимуществ, эта система имеет и недостатки.

Кроме того, США никому не продают истребитель F-22 Raptor. Среди причин такого решения называют секретность технологии и непомерную стоимость переделки. Однако есть и официальный запрет на его продажу: в 1998 году Конгресс США принял специальное положение, прямо запрещающее продажу F-22 любому иностранному государству.

