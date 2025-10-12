Надо ли оставлять котам свет ночью: ветеринар дал ответ

Ночное освещение сделает кошку игривой и шумной, но владельцу придется забыть о спокойном ночном сне.

В желании добавить комфорта в жизнь домашних кошек некоторые владельцы задаются вопросом, не стоит ли оставлять на ночь включенный свет или включать ночник, чтобы кошки могли спокойно передвигаться по квартире или дому. Ведь кошки - ночные животные и они часто играют или едят, когда все остальные спят, пишет автор специализированного сайта о кошках catster.com Мэтт Джексон с помощью ветеринара Эшли Дарби.

Однако кошкам не нужно столько света, как человеку. Их зрение позволяет хорошо видеть даже при небольшом освещении. Поэтому нет причин оставлять свет включенным для здорового кота.

Разве что небольшой источник света может быть полезным для кошек, имеющих определенные нарушения зрения.

Кошки имеют более широкое поле зрения, чем люди. Они также прекрасно замечают или идентифицируют любое движение. И они действительно превосходят многих других животных, когда дело доходит до ночного видения. Ночью им помогает светоотражающий слой в задней части глаза.

Этот слой отражает свет через сетчатку после того, как он впервые прошел через глаз. Это позволяет котам использовать даже небольшое количество света, чтобы видеть эффективнее даже в очень темных условиях.

В дикой природе кошки используют ночное зрение, чтобы видеть добычу, и сочетают его с отличной способностью обнаруживать движение во время охоты на мелких животных.

Однако, несмотря на ночную охоту, кошки не ведут полностью ночной образ жизни. Они наиболее активны в сумерках и на рассвете. Для владельцев это означает, что кошки испытывают всплески энергии, когда солнце заходит и когда оно восходит.

Но ведь домашним котам и не нужно охотиться или искать пищу. Поэтому можно приучить кошку жить по тому же ритму, что и хозяин.

И здесь дополнительный свет ночью будет лишним. Если оставить свет включенным, это может побудить кошку стать более шумной и возбужденной. Если ваша кошка привыкнет к включенному свету ночью и не будет спать, то она не будет это менять. Это означает не только одну или две бессонные ночи. Это, вероятно, приведет к тому, что ваша кошка выработает привычные ритуалы в течение ночи. Это может быть бег по коридору или лестнице, игра с царапалками или другая громкая деятельность.

Таким образом, котам не нужен свет ночью. Хотя они не могут видеть в полной темноте, они могут видеть практически при любой слабой освещенности, включая лунный свет снаружи или блики уличных фонарей за окнами.

Дополнительный свет, в сочетании с шумом, который издает ваша кошка, когда она не спит и активна, будет означать, что вы не будете иметь полноценного ночного сна.

Почему коты сидят, как люди

Как писал УНИАН. есть несколько причин того, почему некоторые коты принимают позу, похожую на человеческую. Среди них обычный груминг, подражание или же проявление доверия к владельцам. А иногда кошкам просто становится жарко, и они пытаются таким образом охладиться.

